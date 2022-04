Dipendenza e povertà energetica in Italia: quali sono le possibili soluzioni?

Con l’inizio del conflitto in Ucraina, sono diversi i Paesi che hanno incrementato i loro sforzi per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia.

L'Italia è uno dei Paesi europei con la più alta dipendenza energetica dall'estero: nel 2021, infatti, le importazioni da altri Paesi di combustibili fossili, ovvero petrolio, gas e carbone, hanno coperto ben il 77% del fabbisogno nazionale, a fronte del 23% soddisfatto dalla produzione nazionale (per la maggior parte costituita da fonti rinnovabili).

Ma quali sono i Paesi da cui importiamo la maggior parte dell’energia fossile (e, di conseguenza, dai quali dipendiamo di più)?

Al primo posto troviamo la Russia, che copre il 25% del nostro fabbisogno energetico e da cui dipendiamo significativamente per tutte e tre i combustibili fossili, con il 40% delle importazioni di gas, il 12% di quelle di petrolio e ben il 52% di quelle di carbone.

A seguire, in ordine di importazione, troviamo: Algeria (15%), Azerbaigian (13%), Libia (9%), Iraq (6%), Qatar 4%), Arabia Saudita (4%), Usa (3%) e Nigeria (2%). Paesi in gran parte autoritari e che o sono in guerra o che hanno in corso o sostengono conflitti in altri Paesi o che hanno guerre civili interne.

L’importazione massiva di energia derivante dai combustibili fossili crea dunque numerose problematiche: oltre al fatto che i combustibili fossili sono tra i principali responsabili dell'attuale crisi climatica, infatti, la dipendenza energetica dall’estero rappresenta una spesa ingente per il nostro Paese ed è spesso oggetto anche di complesse relazioni geopolitiche ed economiche, come stiamo appunto sperimentando in queste ultime settimane con la guerra in Ucraina.

La povertà energetica

La povertà energetica è quel fenomeno per il quale l’acquisto di un paniere di beni e servizi energetici essenziali comporta un impegno eccessivo di risorse rispetto al budget familiare.

Un tema sempre più attuale dovuto al progressivo aumento dei costi dell’energia e del gas a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina e delle conseguenti sanzioni economiche contro la Russia.

Ed è proprio la dipendenza energetica dei singoli Stati dal gas russo ad aggravare la situazione: ad esempio, un eventuale stop alla fornitura di gas proveniente dalla Russia costringerebbe gli Stati Europei non autosufficienti, Italia compresa, a ricorrere a soluzioni di emergenza che farebbero lievitare i costi dell’energia.

L'energia elettrica, in particolare, è essenziale per l'industria italiana, che rappresenta il 44% del consumo totale, ma anche in considerazione della transizione ecologica, che aumenterà i consumi per le auto e i mezzi di trasporto elettrici

I rincari dell'energia elettrica e del gas quindi, oltre a gravare pesantemente sul budget delle famiglie italiane, rischiano di bloccare anche le imprese, mettendo a rischio mezzo milione di lavoratori: un campanello d’allarme forte e chiaro che richiede una svolta responsabile verso una maggiore autonomia energetica del nostro Paese, per fronteggiare la crescente povertà.

Le soluzioni per ridurre la dipendenza energetica

Per ridurre i rischi connessi alla dipendenza dell'Italia dal gas russo sono state individuate diverse soluzioni.

Tra queste possiamo trovare:

la diversificazione dell’acquisto di fonti fossili da altri Paesi rispetto alla Russia

Tuttavia, questa opzione non rappresenta una vera soluzione per rendere l’Italia un Paese energeticamente indipendente, soprattutto perché le opzioni di diversificazione identificate prevedono un potenziale di sostituzione pari a 59 miliardi di metri cubi: una cifra di molto superiore rispetto ai 29 miliardi che arrivano da Mosca. In questo modo, dunque, si rischia di aumentare la dipendenza del sistema energetico italiano dai combustibili fossili, senza risolvere concretamente la situazione.

l’utilizzo del carbone come alternativa agli altri combustibili fossili importati

Una soluzione indubbiamente onerosa, dato che l’Italia è totalmente dipendente dall’estero per soddisfare il suo fabbisogno di carbone.

l’incremento della produzione nazionale di energia per risolvere la dipendenza energetica dall'estero

Tuttavia, le riserve di greggio e di gas naturale presenti in Italia sono limitate e la loro estrazione risulta più costosa rispetto all'approvvigionamento dall'estero. Inoltre, secondo i dati ufficiali forniti dal Ministero per lo sviluppo economico, anche utilizzando tutte le riserve di gas e petrolio presenti sul territorio italiano la nostra indipendenza energetica per le fonti fossili durerebbe solo pochi anni: nello specifico circa un anno e mezzo per il gas e meno di quattro anni per il petrolio.

Ma allora come possiamo uscire da questa situazione di dipendenza energetica?

La soluzione possibile sembra una sola: la transizione energetica.

Ridurre il più possibile il nostro fabbisogno di combustibili fossili, investendo con forza e decisione sull’efficienza energetica e sullo sviluppo e la crescita delle fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, l’idroelettrico, l’eolico e così via, ci permetterebbe non solo di fronteggiare la crisi climatica ma anche di affrontare in modo efficace e duraturo il problema della dipendenza energetica.

Inoltre, se riuscissimo a raggiungere gli obiettivi di transizione energetica previsti dalla Roadmap per la neutralità climatica dell'Italia, arriveremmo già nel 2030 ad un risultato decisivo, con più della metà del nostro fabbisogno (il 54%) coperto da fonti energetiche nazionali

Rendere resiliente il sistema energetico del Paese e investire le risorse pubbliche nello sviluppo e nella crescita delle energie rinnovabili per ottenere la massima transizione verso le fonti green deve essere il nostro principale obiettivo, così da uscire dalla dipendenza energetica e assicurare ai giovani e al nostro Paese un futuro degno di essere vissuto.