Case “green”: l’UE approva la legge sull’efficienza energetica degli edifici

Azzerare le emissioni è un obiettivo che i singoli Stati stanno cercando di raggiungere non solo per quanto riguarda l’ambito della produzione, ma anche nel settore immobiliare. A tal proposito il Parlamento Europeo dopo un anno di trattative ha approvato la direttiva sull'Efficienza energetica degli edifici (Epbd), conosciuta anche come direttiva sulle "case green”.

Il piano prevede che tutti i paesi membri dell’UE dovranno adeguare gli edifici residenziali con l’obiettivo di arrivare alla decarbonizzazione entro il 2050. La direttiva giunge dopo una serie di messe a punto effettuate nel corso degli anni per venire incontro ai dubbi dei singoli Stati. L’approvazione sottoscritta durante la plenaria dello scorso 14 marzo, è solo il primo passo verso l’entrata in vigore che avverrà il 12 aprile 2024, quando sarà approvata definitivamente dal Consiglio europeo. Ogni Stato dovrà inviare un piano nazionale di ristrutturazione in cui indicare gli obiettivi e le tempistiche, documento da approvare entro il 2026 ma da aggiornare ogni 5 anni.

La scelta della direttiva casa green

La collaborazione tra i paesi europei nasce dall’esigenza di rendere le casa quanto più sostenibile. Ad esempio per quanto riguarda l’Italia la maggior parte degli edifici residenziali presenti sul territorio non è di recente costruzione. Il 60% di essi ha circa 59 anni e appartiene a un classe energetica bassa (G o E). Una situazione che si ritrova anche nelle altre nazioni europee per questo è sorta la necessità di richiedere interventi di ristrutturazione comunitaria.

Cosa prevede la Direttiva

Ogni singolo Stato dovrà definire le modalità per giungere entro il 2030 alla riduzione del 16% dei consumi e del 20-22% entro il 2035. Gli interventi che possono favorire il raggiungimento di questi obiettivi sono l’isolamento termico, la sostituzione degli infissi e l’adozione di sistemi di riscaldamento più efficienti con la sostituzione delle caldaie a gas metano. Proprio per quel che concerne quest’ultimo punto, inizialmente doveva essere raggiunto entro il 2035, ma ora è stato spostato al 2040 con ulteriori proroghe.

L’unica certezza è che dal prossimo i paesi non potranno più fornire incentivi fiscali per l’acquisto e l’installazione di questo tipo di riscaldamento. Si punta in questo settore alla diffusione degli apparecchi ibridi che uniscono caldaie e pompe di calore accomunati da un’unica centralina oltre che oggetto di bonus. Il dato certo è che entro il 2050 tutto il settore residenziale dovrà essere a zero emissioni, lasciando liberi i singoli Stati di decidere su quali edifici concentrarsi per la ristrutturazione: l’importante è che almeno il 55% di questi sia enegivoro in quanto caratterizzato dalle peggiori prestazioni.

In relazione agli edifici di nuova costruzione, dovranno avere tutti una predisposizione all’installazione di impianti fotovoltaici o solari termici sui tetti, i cosiddetti “solar-ready”. Mentre in quelli già esistenti e idonei, i pannelli dovranno essere installati a partire dal 2027 in modo graduale.

I paesi poi, avranno l’obbligo di fissare i requisiti minimi di prestazione energetica da inserire nell’APE (Attestato di prestazione energetica) così da trasformare gli edifici da G a D entro il 2033.

Per realizzare tutti questi interventi la Commissione UE non erogherà altri fondi, ma si potrà attingere al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), al Fondo sociale per il clima e ai Fondi di coesione. Nonostante questi incentivi, si stima che il costo per l’efficientamento energetico si aggiri tra i 20.000 e i 60.000 euro a proprietà, spese che verranno ammortizzate nel tempo grazie ai risparmi energetici.

Le sanzioni per chi non si adegua

La normativa per quanto riguarda l’Italia interessa oltre 12 milioni di abitazioni, anche perché molti di questi appartengono a una classe inferiore alla D. Questo vuol dire che tutti gli edifici residenziali esistenti dovranno subire una vera e propria ristrutturazione energetica. Per i nuovi edifici pubblici dal 2028 dovranno essere tutti a emissione zero, mentre entro il 20230 toccherà a quelli privati. Sono esclusi da questo adeguamento le residenze temporanee come ad esempio le case vacanze, gli immobili inferiori a 50 mq e quelli sottoposti a vincolo storico.

Attualmente la Direttiva non impone sanzioni per chi non si adegua entro i tempi stabiliti e nello stesso tempo non è vietata la vendita o l’affitto degli immobili. Saranno i vari Stati a stabilire eventuali ammende e nel caso dell’Italia questa sembra un’ipotesi da scartare perché si preferisce una linea meno dura.