L’energia rinnovabile che serve: il fotovoltaico industriale non è mai stato così conveniente

Oggi più che mai, le aziende stanno riconoscendo i benefici economici e ambientali dell'energia solare. Oltre alle considerazioni ecologiche, infatti, una serie di incentivi finanziari rendono gli impianti fotovoltaici un investimento allettante per le imprese.

I contributi in conto capitale stanziati dal PNRR, tariffe incentivanti per l'autoconsumo diffuso, agevolazioni statali – come la “Nuova Sabatini” il “Bonus Sud” – e crediti fiscali rappresentano solo alcune delle opportunità che le imprese possono sfruttare per ridurre i costi energetici e migliorare al contempo la propria sostenibilità.