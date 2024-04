Nasce e-NG Coalition, la prima alleanza al mondo che promuove il gas naturale

Stiamo vivendo in un periodo storico in cui la necessità di preservare la vivibilità del pianeta è diventata uno degli obiettivi principali. Per contrastare il cambiamento climatico è necessario intraprendere un percorso verso l’azzeramento delle emissioni, una strada che non è semplice da percorrere perché vuol dire cambiare totalmente il nostro modo di consumare e vivere.

Piccoli passi, però, in questa direzione possono essere compiuti se iniziamo a modificare alcune abitudini. Uno dei settori più impattanti sull’atmosfera è quello energetico che comprende il riscaldamento, i processi industriali e il carburante per i trasporti. In questo senso è prezioso l’impegno preso dalla startup belga TES (Tree Energy Solution) che in accordo con altre aziende ha stipulato un protocollo d’intesa per creare la e-NG Coalition, una coalizione a livello globale.

Cos’è la e-NG Coalition

La e-NG Coalition deriva il suo nome dall’e-NG o e-natural gas, il gas naturale elettrico detto anche e-metano che è a zero emissioni di carbonio. La coalizione con a capo TES, è stata sottoscritta anche da altre realtà come Engie, Mitsubishi Corporation, Osaka Gas, Sempra Infrastructure, Tokyo Gas, Toho Gas, TotalEnergies.

I fondatori dell’alleanza sono convinti che l’e-NG sia un valido sostituto del gas naturale e lo strumento necessario per accelerare la transizione energetica. Il loro scopo è infatti quello di potenziare gli investimenti in questo settore e di realizzare progetti in cui può essere impiegato questo gas a livello mondiale.

La coalizione ha l’intento anche di coinvolgere cittadini ed istituzioni sensibilizzando quanto più possibile alla consapevolezza che il gas naturale elettrico è il futuro. L’obiettivo, infatti è di armonizzare le normative e gli standard applicabili e aumentare la collaborazione tra aree geografiche differenti così da accelerare lo sviluppo e la convenienza.

Cos’è l’e-NG e quali sono i suoi vantaggi

L’e-NG in sostanza è un gas composto dall’idrogeno rinnovabile (derivato da fonti energetiche rinnovabili) e CO2 riciclata dalle emissioni industriali catturata dall’aria. A livello chimico è uguale al gas fossile, quindi è facile da trasportare e immagazzinare, inoltre può essere mixato agli altri carburanti esistenti. La differenza è che vanta zero emissioni di carbonio. Infatti è una fonte inesauribile in quanto per realizzarlo c’è bisogno di CO2, che viene prelevata dalle sue stesse emissioni nell’atmosfera.

A questo bisogna aggiungere che avendo una composizione identica al gas naturale, possono essere usate le infrastrutture già esistenti senza sostituirle o modificarle. Quindi il processo di transizione ecologica risulterebbe molto più veloce ed economico. Tra l’altro c’è un ulteriore aspetto da non sottovalutare. Uno dei vantaggi è quello di assicurare la certezza dell’approvvigionamento perché l’e-Ng può essere prodotto, conservato e commercializzato prevedendo in anticipo il fabbisogno.