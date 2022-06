Green bond: cosa sono le obbligazioni verdi e chi le emette

I green bond sono obbligazioni di debito, che hanno un impatto positivo per l’ambiente. Nient’altro, quindi, che strumenti finanziari che dal 2007 a oggi hanno conosciuto un’importante crescita.

Noti anche come “obbligazioni verdi”, i green bond permettono di finanziare progetti eco-sostenibili, come trattamento di acque e rifiuti, efficientamento energetico, uso sostenibile dei terreni, infrastrutture per trasporti, come quelle che sfruttano le centrali eoliche, progetti di prevenzione e controllo dell’inquinamento.

Il mercato dei green bond continuerà a crescere in futuro. Infatti la Commissioni Europea ha marcato le potenzialità di questi titoli e il funzionamento delle obbligazioni verdi sul mercato. A tal proposito è stato presentato recentemente il pacchetto di misure “Energia pulita per tutti gli europei”, per cui già dallo scorso anno si è reso necessario un supplemento di 177 miliardi di euro per raggiungere gli obiettivi su clima ed energia entro il 2030.

Chi emette i green bond?

Il mercato dei green bond, quindi, rappresenta il futuro. Sono stati teorizzati per la prima volta nel 2007 dalla persona che oggi è a capo del Funding sostenibilità della Bei – Banca Europea degli Investimenti – Aldo Romani.

In Italia il primo green bond è stato emesso da una multiutility italiana e risale al 2014.

Tuttavia, nei primi anni emettevano green bond solamente istituzioni finanziarie internazionali. Successivamente anche singole aziende e società municipalizzate hanno iniziato a emettere obbligazioni verdi per sostenere la transizione ecologica, così da raggiungere gli obiettivi sostenibili fissati dalle Nazioni Unite.

Green bond in Europa

La Commissione europea ha presentato una proposta di regolamentazione dei green bond nel 2021 delineando i punti principali:

allineamento alla tassonomia Ue per l’allocazione dei proventi

trasparenza e intervento di revisori esterni certificatori di conformità di emissioni al regolamento

L’Unione europea ha lanciato il primo green bond sul mercato lo scorso 12 ottobre 2021, un titolo di debito sostenibile a 15 anni pari a 12 miliardi di euro, e che riceverà altri 135 miliardi. L’obiettivo è raccogliere 250 miliardi di euro in obbligazioni verdi entro il 2026 per finanziare una parte del Next Generation Eu.

Altre obbligazioni green

Anche se sono i più noti, i green bond non sono le uniche obbligazioni sostenibili al mondo. A questi si aggiungono i social bond e i sustainable bond.

I social bond finanziano progetti di interesse sociale, quindi iniziative che interessano la comunità.

I sustainable bond coniugano interessi sociali e ambientali, come la lotta alla povertà e iniziative per sanità e istruzione.