Idrogeno bianco: potenzialità, falsi miti e vantaggi di una innovativa fonte energetica

Il processo di transizione verso un'economia a zero emissioni è un obiettivo condiviso dai diversi paesi non solo dell’Unione Europea, ma del mondo. A tal proposito si è alla continua ricerca di fonti green alternative ai combustibili fossili. Un attore che è da poco apparso sulla scena e che viene considerato come un valido “sostituto” è l’idrogeno bianco. Un combustibile su cui non si sa molto e a cui sono legati dei falsi miti. Scopriamo qualcosa di più sul possibile carburante del futuro.

Che cos’è l’idrogeno bianco

Anzitutto bisogna comprendere bene cosa si intende con le parole “idrogeno bianco”. Si tratta di idrogeno allo stato puro, in grado di formarsi grazie alla reazione tra acqua e minerali. È stato scoperto per la prima volta in assoluto soltanto di recente, per la precisione nel 1987. Trentasette anni fa l’idrogeno bianco è diventato una delle novità più interessanti per quel che riguarda il mondo dei carburanti: in un pozzo del Mali fu notata infatti l’emissione di questo elemento, poi sempre più diffuso in nazioni come l’Australia, la Francia, la Spagna e gli Stati Uniti.

In particolare, nel territorio americano è presente il giacimento più grande della Terra, la cui produzione si aggira sulle 50mila tonnellate. Da quando sono stati scoperti i benefici che potrebbe apportare, l’interesse nei suoi confronti è cresciuto a dismisura. L’idrogeno bianco, conosciuto anche come “naturale”, potrebbe essere sfruttato per produrre energia elettrica, alimentare le autovetture, ricavare dei carburanti sintetici e persino fertilizzanti.

I dubbi che lo riguardano sono legati ai costi, visto che per l’estrazione sarebbero necessari degli appositi sistemi di purificazione. Questo non toglie che si stiano studiando delle soluzioni più economiche, nonostante ci siano diversi miti sul conto dell’idrogeno bianco che spesso è difficile sfatare.

I falsi miti sul combustibile “green"

Di solito si afferma che lo sfruttamento dell’idrogeno bianco per ottenere un valido combustibile non sia pronta per una diffusione a macchia d’olio. In realtà una larga fetta di aziende in giro per il mondo vuole impiegare l’elemento per la propria strategia di miglioramento dal punto di vista energetico. È quanto emerso, ad esempio, in una ricerca condotta da Centrica Business Solutions, secondo cui il 77% delle imprese interpellate è già disposto a seguire questa strada.

Un altro mito è legato ai colori dell’idrogeno: oltre a quello bianco, esiste anche l’idrogeno grigio e quello verde, ma si pensa che questa distinzione non sia fondamentale. Al contrario, la produzione di quello grigio richiede la combinazione di metano e vapore con conseguente emissione di anidride carbonica, diversamente da quello verde che è invece da considerare una fonte a zero emissioni. L’idrogeno, poi, può essere usato in maniera complementare all’impiego di energia elettrica, senza dimenticare che è possibile stoccare l’idrogeno stesso su larga scala, a differenza di quanto si pensa in generale.

I paesi più promettenti per l’estrazione

L’unico progetto operativo che è legato all’idrogeno bianco è quello già citato del Mali, ma questo non significa che non ci siano altri paesi da associare a una sua ampia estrazione. D’altronde, questo elemento presenta l’indubbio vantaggio dei costi più contenuti, oltre alla intensità di carbonio che è più bassa.

Negli ultimi mesi le scoperte di grande rilievo sono state diverse, ad esempio in Francia e in Albania si è parlato di giacimenti di dimensioni non indifferenti e che promettono molto bene. E l’Italia? Anche nel nostro paese si punta con decisione su questo combustibile, come testimoniato dai fondi riservati dal PNRR, circa 3,64 miliardi di euro per promuovere l’intera industria dell’idrogeno. Tra le zone più promettenti in questo senso ci sono il Lazio e la Liguria, entrambe caratterizzate da rocce ricche di minerali di ferro che potranno tornare utili nel corso dei prossimi anni.