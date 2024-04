Accordo tra Italia e Germania sull’approvvigionamento di gas naturale

La necessità di essere indipendenti in tema di approvvigionamento di gas è diventato un argomento sempre più attuale. Fino al 2021, infatti la Russia garantiva all’Italia il 40% del fabbisogno annuale. Nel corso dell’anno successivo, invece, la quota è calata del 20%, per arrivare al 5% totale nel 2023. Proprio alla luce di questa necessità è nata la duplice intesa sottoscritta il 19 marzo scorso dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin e dal collega tedesco dell'Economia e della Protezione climatica, Robert Habeck. L’accordo è stato siglato a Berlino a seguito del Berlin Energy Transition Dialogue (Betd) con l’intento di raggiungere gli obiettivi climatici raggiunti a livello internazionale.

Come funziona l’intesa

L’accordo tra Roma e Berlino, elaborato nel corso degli ultimi due anni si è reso necessario a causa delle crisi immediate all’orizzonte legate al settore del gas naturale. Inoltre, la firma si spiega con la volontà di evitare qualsiasi tipo di problema che potrebbe sorgere in concomitanza con la fine di un altro accordo, quello tra Russia e Ucraina sul transito del gas in Europa.

Il patto tra Italia e Germania è focalizzato principalmente sul sostegno reciproco tra le due nazioni in caso di emergenza energetica. Più nello specifico le parti si sono impegnate all’approvvigionamento di gas naturale dei clienti protetti di quella che viene considerata la “Parte richiedente”, rispettando tutte le norme di sicurezza di ogni parte per quel che riguarda il sistema gas.

Non solo Italia e Germania: il coinvolgimento della Svizzera

La firma dell’intesa sul gas naturale prevede il coinvolgimento di un terzo paese, la Svizzera. È stato infatti sottoscritto un addendum trilaterale che comprende Berna, la quale ha chiesto espressamente la firma di un accordo di solidarietà. Non si tratta di un paese qualsiasi: oltre a confinare sia con l’Italia che con la Germania, nella nazione elvetica è presente un metanodotto che collega proprio i due Stati dell’intesa “principale”.

Le future alleanze

L’importante strategia che accomuna l’Italia e la Germania in materia di gas naturale non sarà circoscritta. Come ha avuto modo di chiarire il ministro Pichetto Fratin, infatti, sono in coso di valutazione altri progetti dello stesso tipo. L’obiettivo è quello di creare e migliorare i collegamenti tra la Tunisia oppure l’Algeria e il continente europeo. In questa maniera, le reti per il trasporto di gas avrebbero maggiori ramificazioni nel nostro paese, potenziando il rapporto di fornitura con la Baviera che è tra le principali consumatrici di energia a livello continentale.

Tra l’altro, l’accordo si spiega anche con il nuovo quadro geopolitico che si è andato a creare in questo ambito. L’Italia punta a una maggiore centralità nel trasporto di gas naturale verso il Nord Europa, allargando progressivamente la “platea” in modo che non siano soltanto la Germania e la Svizzera le due principali controparti.