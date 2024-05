Gas naturale miscelato a idrogeno, l’ambizioso esperimento ad Arezzo

In un contesto in cui la transizione energetica è diventata il punto di riferimento degli Stati la ricerca di fonti alternative e green che vadano a rimpiazzare quelle utilizzate attualmente è diventato una degli obiettivi principali.

Tra le fonti che stanno avendo un peso sempre più centrale c’è l’idrogeno, tanto da suscitare l’interesse di numerosi ricercatori che stanno cercando un suo uso alternativo. Nel contesto internazionale, l’Italia è riuscita a ritagliarsi un posto d’onore, in particolare grazie ai test che verranno portati avanti da ENEA l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e Centria, la società di distribuzione del Gruppo Estra. Quello che le due aziende si propongono di realizzare è una serie di test per sperimentale il comportamento e la quantità di idrogeno miscelato con il gas naturale.

Lo scopo della sperimentazione

La sperimentazione, oltre all’ENEA e a Centria vede il coinvolgimento anche dell’Università di Firenze e verrà posta in essere nel Campo Prove di Centria nella città di Arezzo. La struttura è stata scelta direttamente dall’ENEA su tutto il territorio italiano proprio per le sue caratteristiche. È infatti caratterizzata da diverse tipologie di reti e apparati accompagnati da standard di sicurezza elevati così da garantire il massimo dell’affidabilità.

Lo scopo del test è quello di capire come si comporta l’idrogeno nel momento in cui viene inserito in una miscela, più nello specifico si cercherà di comprendere come si stratificherà avendo un peso diverso rispetto al gas e se ci sono eventuali problematiche da risolvere.

Il test avrà differenti fasi e durerà circa un anno, nella prima parte l’idrogeno verrà utilizzato in differenti percentuali prima al 2%, successivamente al 5% per poi arrivare al 10%. Nella seconda fase poi la presenza dell’idrogeno aumenterà ulteriormente. I lavori saranno utili anche per capire come distribuirlo ai consumatori e per osservare come si comportano i sistemi di rivelazione delle fughe davanti a una miscela.

Le ricerche in questo ambito sono fondamentali perché l’idrogeno ha proprietà fisiche diverse dal gas naturale e di conseguenza ha bisogno di una pressione maggiore per fornire la stessa quantità di energia. Un aspetto da non sottovalutare nel momento in cui si decide di dar vita a questa miscela.

La miscelazione di idrogeno ha avuto un precedente

Quella di ENEA e Centria non è la prima esperienza in questo campo, c’è stato un precedente nel 2019 quando la Snam (Società Nazionale Metanodotti) ha eseguito un test utilizzando il 5% di idrogeno con il gas naturale. La sperimentazione, durata un mese, si è svolta all’interno di due aziende salentine: un pastificio e un’azienda di imbottigliamento di acque minerali.

Dopo questo primo tentativo ne è stato fatto un altro nel 2020 in un’acciaieria di Milano creando una miscela con il 30% di idrogeno. Dopo due anni Hera a Castelfranco Emilia (MO), ha sperimentato la miscela idrogeno e gas in una rete cittadina.

Sono tutti tentativi che hanno portato a una maggiore consapevolezza nell’utilizzo dell’idrogeno e a stabilire i limiti verso i quali è possibile sfruttarlo senza andare incontro a modifiche strutturali delle infrastrutture di trasmissione e degli impianti dei consumatori.