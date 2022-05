DINAclub, il primo network nato per elettrificare le ciclovie d’Italia

L’evoluzione della mobilità in direzione della sostenibilità ha subito, negli ultimi anni, un’accelerazione importante. Questo processo è stato indubbiamente favorito da persone sempre più attente alle tematiche ambientali che, di conseguenza, mettono in atto quotidianamente comportamenti virtuosi, creando nuove forme di bisogni e quindi una richiesta di servizi adeguata a questa nuova sensibilità.

Tuttavia, questa transizione green non sarebbe possibile senza il coinvolgimento di stakeholder, pubblici e privati, che mettano a sistema le proprie risorse per adeguare l’offerta turistica locale tenendo al centro il valore della sostenibilità.

Gamification e interattività

Con questa consapevolezza e forti dell’esperienza nel mondo della mobilità elettrica a quattro ruote, Repower ha creato il progetto DINAclub, un network esclusivo pensato con l’obiettivo di elettrificare le ciclovie dello stivale trasformando queste infrastrutture in veri e propri strumenti di marketing territoriale per operatori del settore che vogliono potenziare la propria offerta nel campo del cicloturismo.

Grazie alla partnership con komoot – la piattaforma di riferimento per la pianificazione di itinerari outdoor - i biker potranno individuare facilmente sui percorsi ciclabili promossi da Repower le strutture del network DINAclub e giunti in prossimità dell’area di ricarica potranno inquadrare il QR code e sbloccare gratuitamente le mappe di komoot e partecipare ai tanti contest del portale DINAclub.

Quanto agli host, coloro che decidono di entrare a far parte del circuito, essendo segnati sulle mappe koomot sia come punto di sosta che come provider del servizio di ricarica per e-bike, beneficiano della visibilità offerta. Tramite il portale dedicato a tutti gli appassionati del settore, inoltre è possibile vedere i crediti maturati e rimanere sempre aggiornati sui cambiamenti e i trend del settore.

Una rastrelliera funzionale ed elegante

Protagonista del progetto DINA, l’esclusiva e innovativa rastrelliera per e-bike che permette di agganciare sette bici e ricaricarne quattro contemporaneamente, adatta sia a spazi esterni sia a locali chiusi. Progettata dal Compasso d’Oro alla Carriera Makio Hasuike con un design elegante e immediatamente riconoscibile, DINA è stata protagonista di numerosi eventi e manifestazioni, fra cui: l’Eroica – la cicloturistica più celebre del mondo - a Gaiole in Chianti, il TTG la fiera del turismo a Rimini e l’EICMA l’esposizione internazionale di ciclo e motociclo e accessori a Milano.