Personalizzabile e plug&play: alla scoperta di un nuovo strumento di ricarica per veicoli elettrici

L’evoluzione della mobilità in direzione della sostenibilità è ormai un trend consolidato: il segmento elettrico negli ultimi anni è in costante espansione. E proprio per rispondere in modo efficace all’aumento di immatricolazioni di e-car, le città – grazie a partnership con i principali operatori energetici – si stanno dotando di adeguate infrastrutture di ricarica.

Un nuovo strumento di ricarica

Oggi anche le aziende possono diventare parte attiva di questa transizione verso la mobilità elettrica e fornire in modo semplice – e soprattutto in modo conveniente – strumenti di ricarica ai propri clienti.

Repower – azienda specializzata nella fornitura di servizi nel settore energetico e nella mobilità elettrica con una forte vocazione alla sostenibilità – ha infatti lanciato GIOTTO, uno strumento per la ricarica di veicoli elettrici facilmente installabile e customizzabile. L’unico requisito necessario per l’installazione è uno spazio all’aperto accessibile al pubblico dove installare lo strumento di ricarica.

Questa soluzione può essere telegestita dall’area clienti per regolare gli orari di accensione e spegnimento, monitorare costantemente i consumi – grazie a un apposito meter – e generare la reportistica.

Il noleggio di GIOTTO, infine, è un pacchetto chiavi in mano, che include nel servizio la consulenza del personale qualificato Repower in fase di installazione, assistenza tecnica e pronto intervento in caso di emergenze.

Design e comunicazione

Punto di ricarica ma anche strumento di comunicazione: progettato dallo studio del Compasso d’Oro alla Carriera Makio Hasuike e con un design immediatamente riconoscibile, GIOTTO può essere personalizzato con sette colori differenti così da integrarsi cromaticamente con l’ambiente e richiamare la brand identity dell’azienda, mentre la tela può diventare a tutti gli effetti un media di prossimità.

Non solo: i punti di ricarica GIOTTO sono segnalati sull’app Recharge Around che consente di individuare i principali punti di ricarica offrendo ai driver elettrici un servizio di alto livello e di ricaricare il proprio veicolo alla postazione più vicina.