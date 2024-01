In Italia sorge la prima fattoria acquaponica europea: gli obiettivi del progetto AWARE

Un acronimo che non è stato scelto a caso. AWARE, il nome affibbiato al progetto della prima fattoria acquaponica di tutta Europa, è la sigla di Acquaponics from wastewater reclamation, ma in inglese significa anche “consapevole”. Ed è la consapevolezza l’elemento dominante di questa iniziativa, cioè quella di dover fare qualcosa di più concreto per l’ambiente.

È un vanto italiano, anzi pugliese per la precisione, visto che questo impianto è stato fatto sorgere a Castellana Grotte, in provincia di Bari. Finora nessun altro aveva tentato di far funzionare una struttura del genere nel vecchio continente, ma di cosa si tratta esattamente?

L’accordo che ha portato al progetto AWARE

L’obiettivo del progetto AWARE è quello di sfruttare le acque depurate dall’Acquedotto Pugliese per incentivare la produzione del settore agricolo e migliorare l’allevamento dei pesci. Grazie a questa tecnica, infatti, è possibile risparmiare acqua fino addirittura al 90%, una percentuale che fa intuire quanto ambiziosa sia l’iniziativa.

L’accordo è stato siglato dallo stesso Acquedotto Pugliese, l’Autorità Idrica Pugliese, da Innova-EU - ente coordinatore - e dal Comune di Castellana Grotte. I partner che prendono parte al progetto sono molti altri, anche istituzionali, segno che si sta facendo sul serio. Bruxelles ha ritenuto come AWARE fosse meritevole di finanziamento, visto che verrà sperimentata la depurazione delle acque a livello industriale fino al 2026.

La coltivazione in acqua, meglio nota come acquaponica, è caratterizzata da un elevato livello di tecnologia, senza dimenticare i risultati in termini di efficienza. In effetti, la produzione agricola viene aumentata in modo esponenziale rispetto a quanto riesce a fare il settore tradizionale.

L’impianto pugliese nel dettaglio

In sostanza, il risparmio idrico garantito dalle fattorie acquaponiche si spiega col fatto che si impiega molta meno acqua se confrontata con quella necessaria per coltivare il terreno. In poche parole, l’acqua stessa viene riciclata e utilizzata più volte, inoltre c’è una sostenibilità diffusa anche da altri punti di vista. Ad esempio, il consumo di energia elettrica viene ridimensionato in modo drastico, oltre al fatto che i reflui, i pesticidi, i diserbanti e i fertilizzanti sono del tutto eliminati. Tutto ciò si traduce in un impatto ambientale trascurabile.

La prima volta di un impianto di questo tipo in Europa e soprattutto in Italia è avvenuta in Puglia, ma bisogna sottolineare come l’installazione degli impianti possa avvenire in qualsiasi angolo del globo. Tra i vantaggi indiscutibili dell’agricoltura idroponica c’è la sua adattabilità a ogni clima e a ogni zona, persino quella più arida. Le prospettive future appaiono dunque più che interessanti.

A Castellana Grotte i prossimi tre anni saranno decisivi per intuire il potenziale di una fattoria del genere. La struttura consiste essenzialmente in una sorta di serra in miniatura in grado di monitorare di continuo la temperatura, oltre a tre vasche di tre metri cubi, una per ogni sistema agricolo. In due di questi sistemi si sfrutteranno appunto le acque riciclate e ripulite, mentre il terzo funzionerà con l’acqua tradizionale. La capienza delle vasche, poi, potrebbe crescere fino a 7,5 metri cubi. La sfida non è semplice, ma il progetto vuole dimostrare che con l’unione di intenti e più sinergie si possano promuovere soluzioni sostenibili.