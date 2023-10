Honda sviluppa una mini-auto elettrica pensata per i pazienti degli ospedali pediatrici

La mobilità elettrica non è soltanto una questione limitata al mondo degli adulti. Le autovetture ad alimentazione green sono già disponibili in alcuni casi per i più piccoli: si tratta di veicoli speciali, dai colori sgargianti e che possono essere personalizzati a piacimento, un mezzo pensato per i bambini ricoverati negli ospedali pediatrici.

L’iniziativa è stata pensata dalla casa automobilistica giapponese Honda che l’ha ribattezzata per l’occasione “Courage Project 2.0”. Fondamentale è stata la collaborazione con un ospedale pediatrico della California, per la precisione quello di Orange County. Il prototipo originale ha avuto talmente tanto successo che ne sono stati sviluppati altri in modo da poter venire incontro alle esigenze dei piccoli pazienti. Le caratteristiche di queste mini-auto elettriche sono presto dette.

Le caratteristiche principali delle mini-auto elettriche

I veicoli sono in tutto 60, nello specifico si sta parlando di una nuova serie denominata Shogo, progettata appositamente per trasportare i bimbi tra i vari corridoi dell’ospedale americano e spostarli nelle aree in cui devono essere curati. Le auto elettriche in miniatura possono essere guidate senza problemi dai pazienti di età compresa tra i 4 e i 9 anni e funzionano molto semplicemente: il volante ha un sistema per far partire e bloccare il veicolo, mentre la velocità può essere regolata fino a un massimo di 8 chilometri orari. C’è persino un manubrio posteriore che consente agli adulti di spingere il mezzo, oltre a un apposito attacco per l’asta portaflebo.

Honda non ha voluto dotare questo modello delle portiere e non ha trascurato nemmeno un dettaglio in termini di sicurezza. Oltre all’alimentazione elettrica che rende la guida assolutamente silenziosa, gli interni sono a prova di sporcizia e sono stati arricchiti da uno spazio per consentire ai piccoli di riporre qualsiasi gioco oppure oggetto personale. Ma non è finita qui. Le 60 Shogo hanno una targa personalizzabile in cui si può inserire il nome del paziente. Vale la pena aggiungere come i primi due modelli siano già stati forniti ad altrettanti ospedali, ma ce ne saranno altri nel corso dei prossimi mesi.

Mobilità elettrica e non solo

A occuparsi della produzione sarà il comparto Performance Development della Honda insieme alla divisione Racing e all’unità della casa automobilistica nipponica che sviluppa i motori. Tra l’altro, il nome Shogo non è stato scelto in maniera casuale. In effetti questa parola in giapponese significa letteralmente “volare verso il futuro”, una metafora romantica e di buon auspicio per i piccoli pazienti degli ospedale pediatrici.

Non è la prima volta che l’azienda di Tokyo promuove progetti di questo tipo. Negli ultimi anni gli ingegneri hanno dato vita a moto, tosaerba, motori fuoribordo e molti altri dispositivi per venire incontro alle persone diversamente abili. D’altronde, il motto ufficiale di questa compagnia automobilistica è “The Power of dreams”, proprio come i sogni di quei bambini meno fortunati a cui si vuole essere vicini con questa iniziativa così particolare.