Le imprese vinicole siciliane si rifanno il look: ecco come miglioreranno l’efficientamento energetico

Come erano soliti dire i nostri avi, nel vino c’è la verità, ma si potrebbe aggiungere che nella bevanda c’è anche una buona fetta del futuro energetico del nostro paese. Ne è una chiara conferma il bando pubblicato di recente dalla Regione Siciliana per assegnare contributi economici alle imprese vitivinicole di questo territorio, in modo da poterle migliorare appunto dal punto di vista energetico. Si sta parlando di una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro destinati in primis a microimprese, piccole e medie imprese, a patto che siano attive appunto nel comparto della produzione del vino. Ma come verranno aiutate in concreto queste aziende?

I dettagli sui contributi

L’obiettivo del bando siciliano è quello di mettere a disposizione un contributo per coprire fino al 50% delle spese sostenute per l’efficientamento energetico. Le imprese intermedie, in precedenza non menzionate, non sono escluse dall’erogazione dei fondi, nel loro caso il limite massimo del contributo è di gran lunga inferiore (si scende fino al 25%). Nel caso di aziende più grandi (con questa definizione si intendono quelle che hanno più di 750 dipendenti e precisi limiti di fatturato), il contributo arriva a non più del 19%. L’elenco delle operazioni autorizzate è presto detto:

Realizzazione o ammodernamento delle strutture

Acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione del vino

Efficienza energetica

Gli impianti e i progetti che avranno la priorità

Visto che si parla di efficientamento, occorre essere più dettagliati. La Regione Siciliana ha deciso di venire incontro, in particolare, a quelle imprese desiderose di sfruttare impianti fotovoltaici con accumulo: si tratta di un insieme di batterie oppure di accumulatori che vanno a stoccare l’energia ricavata dai pannelli fotovoltaici e che non è consumata nell’immediato.

Lo stesso discorso vale per gli impianti eolici e quelli minieolici, senza dimenticare quelli per la cogenerazione - la produzione combinata di energia elettrica e termica a partire da un'unica fonte primaria - e trigenerazione (viene prodotta anche energia frigorifera). Tra l’altro, il bando include persino quegli interventi di demotica per gestire e controllare i vari processi della vinificazione, oltre all’isolamento termico, la sostituzione dei vecchi infissi e l’impiego dell’illuminazione a led.

La spesa massima ammessa per ogni progetto è di almeno 20mila euro. Il grande interesse mostrato dalla Regione nei confronti del comparto si spiega con una serie di numeri. La Sicilia rappresenta infatti la prima regione italiana dal punto di vista vitivinicolo grazie ai suoi quasi 100mila ettari di superficie vitata (la decima al mondo). Il fatto che si tratti al tempo stesso della quarta regione italiana per produzione complessiva a causa di una resa decisamente inferiore rispetto ad altri luoghi, ha suggerito di potenziare il settore con investimenti mirati e che incentivino le energie green più moderne ed evolute.