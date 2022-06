Solar Trees: tutto sugli alberi solari, la novità green del futuro

Nel campo delle energie rinnovabili, via d’uscita alla crisi energetica, non mancano soluzioni alternative e tra queste troviamo i solar trees, che tradotto vuol dire alberi solari. Rappresentano una risposta diversa ai più classici e largamente diffusi pannelli fotovoltaici ed esteticamente sono indubbiamente ben più decorativi e affascinanti. Basti pensare agli alberi solari di Singapore, che troviamo all’interno del Gardens By the Bay, o anche quelli che hanno caratterizzato uno degli scenari del Dubai Expo 2020. Tanti sono stati, infatti, curiosi e turisti che si sono avvicinati ai solar trees e rubare una foto, postata prontamente sui social.

Al di là del fascino della forma e dell’estetica decorativa che potrebbe cambiare l’aspetto di molte città, vediamo perché scegliere gli alberi solari e quali sono i vantaggi di questa soluzione energetica.

Cosa sono gli alberi solari

Gli alberi solari non sono altro che dispositivi a forma di albero, quindi con un tronco che fa da base e dei rami sui quali sono posizionati dei pannelli fotovoltaici. Questi formano una corona di foglie, che hanno il compito di catturare l’energia solare e convertirla in elettricità. L’energia raggiunge il tronco, che all’interno racchiude una batteria centrale.

Solar trees o impianto fotovoltaico tradizionale?

In verità non ci sono differenze sostanziali tra alberi solari e classici pannelli fotovoltaici. Il compito è lo stesso e la resa la medesima. Tuttavia i solar trees beneficiano di un ulteriore vantaggio: utilizzano solo una frazione di superficie necessaria per la corona di pannelli, mentre un impianto ha bisogno di molto più spazio. Sintetizzando su larga scala sono migliori in particolar modo come soluzione pubblica cittadina.

Come tutti gli alberi, poi, ombreggiano strade e parchi, riducendo l’energia termica riflessa da asfalto, cemento e mattoni, e richiedono di scarsa o nessuna manutenzione.

Il messaggio di creatività che lanciano i solar trees, che come abbiamo visto rappresentano anche un’attrattiva per molti cittadini, sensibilizza le menti per una consapevolezza alla sostenibilità.

La spettacolare torre d'osservazione Solar Tree di Nudes

Un’idea alquanto particolare, un’architettura che non passa inosservata, un progetto senza eguali è indubbiamente la Solar Tree di Nudes, studio di architettura e design con base a Mumbai e fondato da Nuru Karim.

Credits: @nurukarim via Instagram

Lo scorso settembre 2020 lo studio ha presentato l’ultima visionaria mission: Solar Tree. Si tratta di una torre d’osservazione con pannelli fotovoltaici che, per estetica e design, ricordano un albero solare ma molto più complesso e maestoso.

A energia zero, presenta una struttura centrale cilindrica, con rampa circolare e corridoio, che porta ai vari balconi d’osservazione con balconi e ponti sporgenti.

Realizzato in legno e acciaio, le celle modulari possono essere composte in loco. Sulla sommità della torre c’è una capsula di vetro chiusa per resistere alle condizioni atmosferiche ma offrendo una vista panoramica senza intralci.

Le “foglie” che pendono dai balconi sono fatte di pannelli solari, per soddisfare il fabbisogno energetico di tutto l’edificio.

Si tratta di un’architettura sostenibile che miscea alla perfezione innovazione e sostenibilità.