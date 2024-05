Sostenibilità e innovazione: una rete smart per la ricarica di veicoli elettrici

In virtù del ruolo strategico che gioca nella partita contro i cambiamenti climatici e l’inquinamento atmosferico, la transizione verso la mobilità elettrica rappresenta una delle sfide più importanti della nostra epoca.

Di riflesso, la sostenibilità di questo nuovo modello di mobilità impatta positivamente anche sulla salute pubblica: la riduzione di emissioni, infatti, contribuisce a migliorare la qualità dell’aria con i relativi benefici.

Un circuito capillare e smart

Questo processo, tuttavia, sarebbe impossibile da innescare senza l’adeguato sviluppo di infrastrutture dedicate alla ricarica di e-car all’interno dei centri urbani.

Cruciale è in questo senso il ruolo di reti di ricarica sempre più sofisticate e sostenibili come Repower Charging Net, un circuito progettato per soddisfare le crescenti esigenze sia dei driver sia degli operatori.

Altamente personalizzabile, rapido da installare e smart da gestire, l’hub di ricarica targato Repower può essere composto scegliendo tra strumenti e configurazioni diverse in base allo spazio e alle esigenze specifiche dell'operatore.

Visibilità e telegestione

Inoltre, le aziende che entreranno a far parte del capillare circuito di Repower, saranno segnalate come punto di ricarica su Recharge Around, l'app di riferimento per gli e-driver che indica tutti i punti di ricarica attivi sul territorio permettendo di pianificare in serenità il viaggio in elettrica.

Per indicare agli e-driver il punto di ricarica, gli operatori che entrano a far parte di Repower Charging Net, potranno servirsi del kit di strumenti di comunicazione fornito da Repower, connotando l’hub, dandogli visibilità e valorizzando al contempo la propria appartenenza al circuito stesso.

Infine, grazie alla telegestione sarà possibile proporre agli automobilisti un servizio smart e intuitivo, dando loro la possibilità di controllare in real time e in totale autonomia l’energia erogata e le transazioni.