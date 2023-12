Lo sport al servizio dell’inclusione: la mission di un provider energetico

Esiste un legame inscindibile tra sport ed energia. Ogni competizione agonistica, infatti, in fondo non è altro che una sfida in cui i partecipanti mettono in gioco forza e abilità e che molto spesso vede trionfare il partecipante che riesce a gestire meglio le proprie energie in relazione all’obiettivo della sfida stessa.

Ecco perché non deve stupire la fortunata collaborazione tra un’azienda leader in campo energetico come Repower e una delle realtà cestistiche femminili più importanti d'Italia come Repower Sanga Milano, che sta disputando in questa stagione il suo primo campionato di A1.

Un canestro per l’inclusione

Ma Repower Sanga Milano è molto di più che una squadra di basket: questa realtà, infatti, si propone come un ecosistema virtuoso in cui le performance sportive diventano un mezzo per promuovere valori come l’inclusione, la cultura, la lealtà, l’integrazione e la relazione con il territorio.

Ed è proprio questa funzione educativa dello sport ad aver spinto Repower in direzione di questa sponsorship. Grazie infatti alla collaborazione con le scuole primarie, Repower Sanga Milano e Repower Italia, implementano e sostengono progetti di basket inclusivo, come campionati aperti ad atleti normo e diversamente abili, nel nome dell’inclusività e del superamento dei pregiudizi.

Tanti progetti per l'integrazione

Queste iniziative sono perfettamente coerenti con la filosofia del Gruppo Repower, da sempre estremamente sensibile a tematiche come l’inclusione, l’integrazione e il sostegno dei soggetti fragili.

E infatti sono molti i progetti – non solo in ambito sportivo – sostenuti negli anni dall’azienda per rafforzare la coesione delle comunità, come iniziative volte ad avvicinare alla musica ragazzi cresciuti in contesti difficili o concerti di musica classica dedicati agli ospiti delle RSA.

E infine Locanda alla Mano, progetto di avviamento al lavoro per ragazzi affetti da Sindrome di Down che quest'anno ha compiuto 10 anni. Questo speciale luogo nel cuore di Milano, oltre a essere un raffinato punto di ristoro, è anche un vero e proprio esempio del valore importantissimo dell’inclusione e dell’integrazione all'interno di una comunità.

Fotografia di Marco Brioschi