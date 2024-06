La stampa 3D è destinata a rivoluzionare la costruzione di auto elettriche

Nel mercato delle auto, quelle elettriche si stanno ritagliando poco alla volta un ruolo sempre più importante. Se fino a qualche anno fa questo veicolo veniva guardato con sospetto, ora un numero maggiore di persone ha capito l’importanza di avere un’automobile con un ridotto impatto ambientale. Il merito, però non è solo della presa di coscienza degli automobilisti, ma dei notevoli passi in avanti nel settore.

La diffusione delle colonnine (incentivate dai bonus) e la ricerca costante si traduce in veicoli in grado di unire efficienza e costi competitivi che hanno dato una spinta ulteriore al mercato delle auto elettriche. Una consapevolezza che ha spinto molte aziende a proporsi in questo mercato. Degno di nota è il settore legato alla stampa 3D che sta compiendo anch’esso passi da gigante.

La stampa 3D, una realtà in evoluzione

Se state ancora pensando alla stampa 3D limitata a piccoli oggetti con tempi di realizzazione lunghi, si può dire che quei tempi ormai sono superati. Il comparto in rapida evoluzione è ideale per lavorare in combo con un altro ambito di recente diffusione come appunto le auto elettriche. Una collaborazione capace di dare vita a una serie di vantaggi che possono essere sfruttati sia dai produttori che dagli acquirenti.

I vantaggi della stampa 3D nel mondo dell’auto elettrica

Ormai le auto elettriche sono diventate una valida alternativa a quelle tradizionali, tanto che negli ultimi anni la domanda è cresciuta costantemente. Per ovviare ai lunghi tempi di attesa della realizzazione di un prototipo l’intervento della stampa 3D può fare la differenza.

Mentre i prototipi tradizionali coinvolgono diverse fasi come lo stampaggio a iniezione e la lavorazione industriale, con la stampa 3D i tempi sono molto più rapidi anche nel momento in cui si vogliono fare modifiche dell’ultimo minuto. In questo caso i file vengono rapidamente modificati per poi essere stampati in tempo reale e poi testati fisicamente.

Proprio il vantaggio di poter lavorare e modificare direttamente i file aiuta a puntare sulla personalizzazione e sull’unicità anche nel caso in cui la domanda sia bassa. Inoltre, la stampa 3D è in grado di tradurre in realtà i progetti più complicati senza dover ricorrere a pezzi distinti, ma semplicemente stampando un unico blocco, con un livello qualitativo molto alto.

La qualità è l’obiettivo delle case automobilistiche, un aspetto che coinvolge soprattutto la durata delle batterie. La creazione della carrozzeria in 3D, permette di creare componenti molto più leggeri, che pesando di meno prolungano la “vita” della batteria stessa.

Tra l’altro, avere partner europei che producono componenti e pezzi di ricambio è un vantaggio non indifferente a livello economico, perché si abbattono i costi di produzione e di consegna rendendo di conseguenza i prezzi più competitivi.

I limiti della stampa 3D

Nonostante la stampa 3D abbia numerosi vantaggi, ci sono dei limiti che con il tempo devono essere superati. Uno degli aspetti più problematici riguarda proprio la posizione di massa. Questo settore, lavora benissimo ed è conveniente sulle piccole quantità, mente sorgono dei problemi nel momento in cui si parla di grandi produzioni. Rispetto alla produzione tradizionale, infatti, dove c’è un grande investimento iniziale seguito da costi di realizzazione più bassi, la stampa 3D non ha pezzi competitivi.

Infine, un ulteriore elemento da tenere in considerazione è che la stampa 3D non si adatta a tutti i tipi di materiali, visto che, ad esempio, quando ci sono pezzi da realizzare in acciaio, alluminio o fibra di carbonio, è ancora necessario ricorrere ai metodi tradizionali.