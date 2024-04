Lo sviluppo sostenibile passa per 17 obiettivi raccontati in un podcast

Temi come la sostenibilità e la tutela dell’ambiente sono sempre più al centro del dibattito pubblico. D’altronde, nell’ultimo decennio un numero crescente di persone ha maturato una nuova consapevolezza ecologica, adottando quotidianamente pratiche sostenibili per tutelare il pianeta.

Questi sforzi ammirevoli che evidenziano un cambiamento di rotta, tuttavia, non bastano: le azioni isolate degli individui, infatti, sono insufficienti senza una visione strategica di ampio respiro in grado di coordinare queste iniziative e di fissare obiettivi concreti.

Agenda 2030: a che punto siamo?

Fissare traguardi e relativi piani d’azione è esattamente il fine dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel 2015 dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU.

Questo documento si articola in 17 obiettivi – come la lotta alla povertà, all'ineguaglianza, al cambiamento climatico e l’accesso universale all’istruzione – da raggiungere entro la fine del decennio per assicurare al mondo una sostenibilità al contempo economica, sociale e ambientale. Ma oggi a che punto siamo?

La quarta stagione di “Rumors d’ambiente – Alla ricerca della sostenibilità” – un podcast ideato e prodotto da Repower – prova a rispondere a questa domanda, analizzando nel dettaglio l’Agenda 2030, gli obiettivi fin qui raggiunti e le sfide più importanti ancora da affrontare.

Il podcast, condotto da Filippo Solibello – autore e divulgatore, voce del celebre programma “Caterpillar AM” su Radio 2 – vede la partecipazione di tanti ospiti illustri che, puntata dopo puntata, commentano, analizzano e discutono lo stato di avanzamento di ciascuno dei 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs.

Partendo dal monito preoccupato del segretario dell’ONU Antonio Guterres – “A metà percorso, la promessa dell’Agenda 2030 è in pericolo” – Filippo Solibello condurrà gli ascoltatori attraverso un lungo viaggio tra sostenibilità, cultura, ecologia e innovazione, per provare a capire che cosa finora è stato fatto, in Italia e nel mondo, e cosa ancora è da fare.

Un dialogo tra interviste e approfondimenti

Ciascuno dei 17 obiettivi verrà affrontato in due puntate, in dialogo tra di loro: a un’intervista dedicata sarà abbinato infatti un approfondimento a tutto tondo sul SDGs oggetto della puntata specifica.

Online da marzo sia sul sito di Repower sia sulle principali piattaforme di podcasting – Apple, Spotify, Google, Spreaker, Audible, Deezer, iHeart, Castbox, Podcastaddict, Podchaser – le puntate di “Rumors d’ambiente – Alla ricerca della sostenibilità” verranno pubblicate con cadenza settimanale.

Diverse le puntate già disponibili: un’intervista a Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed ex Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità e un focus sulla povertà nel mondo di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, che insieme a Filippo Solibello racconterà cosa significhi lavorare tutti i giorni sul campo per sconfiggere la povertà e quali sono le strategie operative per conseguire questo importante obiettivo.