Tegole solari: cosa sono e che vantaggi offrono

I pannelli fotovoltaici sono, da anni, ormai molto diffusi sui tetti delle case più green e delle famiglie più attente ai consumi. Tuttavia, sono soggetti a determinati vincoli e sono ben visibili, danneggiando in parte l’estetica degli edifici. Esistono però delle ottime alternative che rispondono al nome di tegole solari.

Simili alle classiche tegole, sono estremamente minimali, una buona soluzione estetica che migliora allo stesso tempo l’efficienza energetica. Ecco perché si stanno rapidamente diffondendo, in particolar modo nelle aree soggette a vincoli paesaggistici, in quanto non costituiscono nessun ostacolo all’impatto visivo.

Sceglierle e preferirle ai classici pannelli fotovoltaici non è, però, solo una questione di estetica. Vediamo meglio come sono fatte le tegole fotovoltaiche, tipologie, costi, vantaggi ma anche svantaggi.

Tegole solari: cosa sono e come sono fatte

Le tegole solari, o fotovoltaiche, sono pannelli simili alle tegole tradizionali da inserire sulle coperture degli edifici. Servono proprio come i pannelli fotovoltaici ad assorbire energia solare.

Si presentano, per colore e materiale, delle stesse fattezze delle tegole classiche e sono disposte in serie sui tetti, creando un vero e proprio impianto. Possono essere utilizzate su ogni casa, anche laddove ci sono abitazioni con vincoli paesaggistici perché non deturpano l’ambiente e la zona di pregio.

Tipologie di tegole solari

Le tegole fotovoltaiche non sono tutte uguali, esistono varie tipologie in commercio. Le più comuni sono le tegole solari marsigliesi, in laterizio o plastica, con parte centrale ricoperta di materiale fotovoltaico, e le portoghesi, in cotto o plastica, con strato fotovoltaico sulla superficie piana.

Ci sono poi i coppi fotovoltaici, che non presentano una superficie piana. Proprio per questo motivo lo strato fotovoltaico è collocato su lastre flessibili che si incurvano per seguire la forma del coppo.

A queste si aggiungono le tegole solari trasparenti, in policarbonato, pvc o vetro. Consentono il passaggio della luce visibile (80-90%). I costi sono più alti, il rendimento è inferiore ma garantiscono illuminazione naturale ai sottotetti.

Un’altra tipologia molto interessante è quella delle tegole solari termiche, grazie alle quali è possibile produrre acqua calda sanitaria. In tal caso è prevista anche l’installazione di serbatoi termici da usare per il sistema di riscaldamento.

Differenze tra pannelli fotovoltaici e tegole solari

Le tegole solari, rispetto agli impianti fotovoltaici classici, proteggono la casa e non rovinano il paesaggio.

Il costo del materiale è superiore ma si risparmia sui costi di impalcatura e montaggio. La resa è inferiore rispetto ai classici pannelli m sono realizzate in materiali riciclabili e materiale isolante, che riduce la dispersione di calore. Inoltre sono dotate di funzione impermeabile, una protezione in più per l’edificio.

Vantaggi e svantaggi delle tegole solari

L’estetica è sicuramente il più grande vantaggio che offrono le tegole solari, ma non è l’unico. Tuttavia ci sono anche dei contro che bisogna conoscere, prima di effettuare le proprie valutazioni.

Tra i vantaggi delle tegole solari troviamo:

nessun impatto estetico

ottenimento del nulla osta fotovoltaico/paesaggistico nelle zone di pregio

efficientamento energetico

impermeabilizzazione e protezione del tetto

resistenza a accumuli di neve, ghiaccio e vento

isolamento termoacustico

facilità di installazione

costi di manodopera ridotti

Gli svantaggi delle tegole fotovoltaiche sono:

costo maggiore del materiale

rendimento minore rispetto al classico impianto fotovoltaico

resistono meno nel tempo

sono difficili da pulire

Le tegole solari di Tesla

Le tegole solari più famose attualmente sono senza dubbio quelle prodotte da Tesla, il cui patron è il visionario Elon Musk. Lanciate nel 2018, le tegole solari Tesla sono ad alta efficienza, ultra sottili e identiche a quelle tradizionali moderne.

Sono costituite da tre strati – fotovoltaico, in vetro e colorato – e in commercio ne esistono quattro tipologie che si differenziano per texture e materiale – liscia, ardesia, toscana e smerigliata.

Le tegole fotovoltaiche di Tesla sono dotate di garanzia illimitata, 30 anni per produzione di energia e resistenza agli elementi, si adattano a tetti con inclinazione da 14 a 90 gradi, e sono certificate sulla resistenza a vento, grandine e fuoco. In poche parole, sono altamente performanti.

Quanto costano le tegole solari?

I prezzi delle tegole solari sono determinati da diversi fattori, come rendimento e dimensioni. Motivo per cui conviene sentire più aziende esperte nel settore per valutare diversi preventivi.

Una tegola fotovoltaica, in genere, costa dai 50 ai 100 euro, e per un impianto medio si investe, a seconda della dimensione dell’area, dai 5mila ai 25mila euro, senza contare i costi di manodopera. È tuttavia possibile accedere ai vari incentivi statali, per cui conviene informarsi sui bonus per l’efficientamento energetico.