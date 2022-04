Transizione energetica, di cosa si tratta e dove siamo arrivati in Italia

Il nostro pianeta sta soffrendo. A causa dei cambiamenti climatici e del surriscaldamento globale, nel 2020 la temperatura media è aumentata di circa 1,02 gradi rispetto a quella del 1950/1980, causando numerosi effetti drammatici, come lo scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento del livello dei mari, l’aumento di fenomeni estremi quali incendi, inondazioni e uragani e l’avanzare della desertificazione.

Lo stravolgimento del clima sta quindi già provocando danni incalcolabili, e gli scienziati sono concordi nell’attribuirne la causa alle emissioni antropiche di gas a effetto serra in atmosfera.

Alla luce del surriscaldamento del pianeta e dei rischi nell’immediato futuro, per evitare che le temperature salgano eccessivamente diventa quindi fondamentale ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra, così da salvaguardare l’ambiente e contrastare il cambiamento climatico e i suoi drammatici effetti.

Per raggiungere questo obiettivo, l’unica soluzione percorribile è la transizione energetica, un processo già in atto da anni ma che necessita di una profonda accelerazione.

Ma che cos’è la transizione energetica? E a che punto siamo in Italia?

Che cos’è la transizione energetica

Per transizione energetica si intende il passaggio dall’utilizzo di combustibili fossili per la produzione energetica - come petrolio, gas e carbone - alle fonti di energia rinnovabili, considerate più efficienti e meno inquinanti. Attraverso questo processo, dunque, si punta a modificare il sistema di produzione, distribuzione e di consumo dell’energia, dismettendo le attuali fonti energetiche non rinnovabili e altamente inquinanti e prevedendo il passaggio all’utilizzo esclusivo delle fonti rinnovabili.

Al processo di transizione energetica si lega poi indissolubilmente anche il concetto di decarbonizzazione, ovvero la riduzione delle emissioni di CO2 legate ai consumi di energia che producono effetti devastante sull’ambiente.

Si stima infatti che l’uso delle energie rinnovabili e il ricorso alle misure di efficienza energetica possano aiutarci a raggiungere potenzialmente il 90% della riduzione di carbonio necessaria a limitare l’emissione di CO2 nell’aria, così da arginare il cambiamento climatico.

I benefici della transizione energetica

Oltre agli evidenti vantaggi per il clima e l’ambiente, la transizione dall’energia fossile a quella rinnovabile offre dei benefici tangibili sia per l’economia che per la collettività.

La transizione energetica, infatti, rivoluziona il concetto stesso di paradigma economico in favore di un modello di economia circolare, dove l'efficienza energetica assume un ruolo di primo piano, con benefici che vanno da una minore vulnerabilità delle economie interne causata dalle fluttuazioni dei prezzi dell’energia alla minore dipendenza dalle importazioni di energia, passando anche per l’aumento dei posti di lavoro nel settore dell’energia verde e per la riduzione dei costi delle bollette.

A che punto siamo con la transizione energetica in Italia

L’Italia sta vivendo una fase di stallo. Ad una partenza piuttosto veloce avvenuta nel 2014, con l’ottenimento di una quota del 17% di energie rinnovabili raggiunta con largo anticipo rispetto agli obiettivi fissati per il 2020, è seguito infatti un incremento insufficiente negli ultimi due anni, pari all’1,3%.

Nonostante alcune eccezioni, come quella di Siena che è diventata la prima città europea carbon free in grado di riassorbire totalmente le proprie emissioni di CO2, la scarsa attenzione legislativa nei confronti della sostenibilità ambientale unita a politiche di sostegno e rinforzi finanziari insufficienti costituiscono gli ostacoli principali alla transizione energetica del nostro Paese.

Lo studio sugli effetti della transizione energetica in Italia

“Italy’s Turning Point - Accelerating New Growth On The Path To Net Zero” è lo studio sviluppato dal Deloitte Economics Institute che affronta l’argomento da due diverse prospettive, da una parte analizzando quale sarebbe l’impatto economico dell’inazione rispetto ai cambiamenti climatici per l’Italia, dall’altra mostrando le importanti opportunità economiche e sociali che invece deriverebbero dalla transizione energetica.

Lo studio presenta una stima dei danni che verrebbero prodotti in Italia quale conseguenza di un immobilismo rispetto ai cambiamenti climatici, riportando che “un riscaldamento globale di circa 3°C produrrebbe in Italia enormi danni in termini economici, ambientali e per la salute umana. Infatti, nei prossimi 50 anni le perdite economiche cumulate indotte dal cambiamento climatico per l’Italia potrebbero ammontare a circa 1,2 trilioni di euro rispetto a un contesto in cui il riscaldamento climatico è stato tenuto sotto controllo (+1,5°) grazie ad una progressiva decarbonizzazione del sistema economico. In questo scenario, nel 2070 il nostro Paese dovrebbe confrontarsi con un differenziale negativo del Pil stimato in 115 miliardi di euro a causa di una ridotta produttività e della mancanza di nuovi investimenti e innovazione, con ricadute su tutti i settori dell’economia nazionale. Questo perché capitale produttivo e know-how verrebbero concentrati nel tentativo di riparare i danni indotti dal cambiamento climatico invece di essere diretti verso innovazione, tecnologie e infrastrutture in grado di generare valore e realizzare la transizione ecologica. Rispetto a uno scenario dove l’aumento medio delle temperature è invece di 1,5°, ci sarebbero circa 21 milioni di posti di lavoro in meno (420.000 all’anno in media) nei prossimi 50 anni. Peraltro, i 5 principali settori economici italiani – servizi privati e pubblici, manifattura, commercio al dettaglio e turismo, edilizia e trasporti, che rappresentano circa l’85% del Pil – risulterebbero fortemente esposti ai rischi del cambiamento climatico”.

Lo studio, poi, individua il 2043 come “il punto di svolta, ovvero il momento in cui i benefici della transizione ecologica iniziano a superare i costi. Se l’Italia rafforzasse ulteriormente il proprio impegno sul fronte della decarbonizzazione, con adeguati investimenti in innovazione tecnologica e Ricerca & Sviluppo nel prossimo decennio, sarebbe uno dei primi paesi in Europa a raccogliere i benefici economici della transizione ecologica: la media europea del punto di svolta sarebbe l’anno 2050”. Da qui “il nostro Paese potrebbe iniziare a godere dei ritorni di un’economia moderna, produttiva e pulita, in grado di generare nuovo valore attraverso servizi professionali, soluzioni tecnologiche e opportunità di diversificazione”.

Ma non solo. Nel primo decennio successivo al 2043, in un contesto caratterizzato da un aumento medio delle temperature entro 1,5°C “l’Italia potrebbe sperimentare un significativo aumento del Pil. Nel 2070, il beneficio della transizione ecologica per l’Italia sarebbe misurabile in un differenziale positivo del Pil annuo pari al 3,3% ovvero 115 miliardi di euro, e in una crescita dell’occupazione stimata in circa 470.000 lavoratori in più rispetto ad uno scenario caratterizzato da un riscaldamento globale a circa 3°. La crescita dell’occupazione, in particolare, sarebbe creata dal settore dell’energia pulita, tra cui l’idrogeno, e dall’espansione della manifattura moderna”.

Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia, aggiunge: “il cambiamento climatico avrà un impatto sempre più concreto sulle nostre vite, sull’azione di governi nazionali e locali, sulle relazioni commerciali. Raggiungere la neutralità climatica non è quindi un obiettivo aspirazionale, ma un imperativo economico, perché una transizione verso un’economia nazionale a basse emissioni è possibile solo considerando i sistemi economici e quelli naturali come inestricabilmente legati. Tuttavia, nessun Paese o settore produttivo può farcela da solo: senza un’azione coordinata a livello globale, le emissioni climalteranti e le temperature continueranno ad aumentare. In questo contesto, l’Italia, combinando le risorse NGEU con quelle del fondo complementare, ha messo sul piatto circa 70 miliardi di euro a favore di rivoluzione verde e transizione ecologica, ovvero circa il 30% degli investimenti NGEU previsti. Siamo di fronte a un’opportunità unica per il nostro Paese”.