Crisi energetica: la risposta sono le energie rinnovabili

Crisi energetica ed energie rinnovabili sono due tematiche attuali e sempre più ricorrenti.

Si parla di crisi energetica ormai da diversi anni e, nell’ultimo periodo, è divenuto un tema caldo soprattutto dopo l’inasprirsi del conflitto russo-ucraino che, tra le conseguenze, ha portato diversi stati europei a dover rinunciare al gas russo.

Tutto ciò ha riaperto il dibattito riguardante le energie rinnovabili, ossia forme di energia che rispettano le risorse provenienti dal mondo naturale e la cui caratteristica è che non solo non inquinano, ma non finiscono mai poiché hanno la capacità di rigenerarsi.

Il tema delle energie rinnovabili, da tempo, ha fatto il suo ingresso nel nostro Paese in quanto rappresenta il futuro e, soprattutto, si tratta di un’energia pulita, accessibile a tutti ed economica.

Ma la transizione energetica è fattibile in Italia? La risposta è sì, perché il Belpaese ha moltissime risorse a disposizione da poter sfruttare.

A29 la nuova Energy Service Company

In questo panorama, chi guarda alle energie sostenibili e alla transizione energetica è A29 Energy Service Company, società di servizi energetici made in Sicilia che si propone di offrire soluzioni innovative in grado di ottimizzare i consumi di energia di tutte le tipologie di edifici.

Nata nel 2014 a Mazara del Vallo, A29 è una realtà guidata da uno staff di ingegneri specializzati nei settori dell’efficienza energetica degli impianti rinnovabili e degli impianti meccanici e termici in generale.

A29 Energy Service Company, quindi, volge lo sguardo al futuro per favorire la transizione energetica e l’accesso alle risorse sostenibili, che possono migliorare la vita di tutti i cittadini.

Un obiettivo che l’azienda desidera raggiungere mettendo in atto ciò che possiamo definire come “rivoluzione green”. Come? Seguendo i principi di innovazione, sostenibilità ambientale e legame con la propria terra per una società più sostenibile e, soprattutto, rispettosa dell’ambiente.