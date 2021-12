Prevenzione e salute: 4 esami da fare prima di Natale

Grandi abbuffate natalizie in arrivo e, con queste, torna la possibilità di riunirsi con amici e parenti per festeggiare l’anno nuovo. È proprio nei momenti più spensierati che lo spettro del Covid torna a preoccupare e fare paura, l’unica cosa da fare è scongiurare l’ennesimo Natale “a distanza”.

Vi proponiamo allora una semplice soluzione: prevenire è meglio che curare!

Intendiamo, letteralmente. Recatevi in un centro di analisi cliniche e fatevi dare una bella controllata generale prima delle feste. Fatelo per voi, fatelo per i vostri cari, perché la sicurezza e la salute, non dimenticatelo mai, sono fondamentali, a maggior ragione sotto Natale.

E allora, ecco 4 possibili test, semplici e non invasivi, da fare per prevenire fastidiose complicazioni natalizie:

Test salivare: un’ottima alternativa per rilevare l’infezione da Covid, nei casi in cui non è possibile effettuare tamponi oro/nasofaringei. Consigliato specialmente per bambini, anziani o persone con particolari disabilità.

Test antigenico rapido: il tampone rapido permette di verificare gli antigeni del virus Covid in meno di mezz'ora, indicato a tutti coloro che necessitano indicazioni immediate sulla presenza del virus nell'organismo. In caso di positività, sarà necessario comunque sottoporsi a un tampone molecolare.

Tamponi molecolari: Gold Standard per la diagnosi di Covid, prevede l'esecuzione di un tampone nasofaringeo, rilevando la presenza del virus mediante analisi molecolare. Indicato in caso di sintomi conclamati o per tutti coloro che, pur senza sintomi, possono però essere stati esposti al virus.

Test Anticorpi Neutralizzanti: un semplice prelievo di sangue permette di misurare la risposta immunitaria al Covid, sia dopo aver contratto l'infezione che a seguito di vaccinazione. È quindi destinato a soggetti già vaccinati con seconda dose da almeno 10-15 giorni o a soggetti che hanno contratto il virus e sono guariti da almeno 7-10 giorni.

Insomma, tutti esami che ciascuno di noi, presto o tardi, dovrebbe eseguire per il bene proprio e altrui.

Vi starete chiedendo a chi rivolgersi? Semplice!

