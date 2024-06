Un'esperienza immersiva nei vigneti di Roma

A Roma prende vita un’affascinante esperienza immersiva che combina la tradizione vinicola con la storia e la cultura romana. Situato vicino all'Appia Antica, questo evento unico offre ai visitatori la possibilità di esplorare un vigneto storico, arricchito da suggestive installazioni luminose.

Il tour, che si estende per circa 2 chilometri, guida i partecipanti attraverso vigneti, alberi di kiwi e ulivi, in un percorso magico che si svolge ogni sera dal 31 maggio al 13 ottobre, a partire dal tramonto. L'itinerario è suddiviso in 17 tappe, ciascuna accompagnata da un’audioguida che intreccia storie dell’antica Roma con le vicende della famiglia Lulli, che coltiva queste terre da oltre un secolo.

Ogni tappa del percorso è arricchita da giochi di luce che trasformano il vigneto in uno spettacolo visivo. La narrazione dell'audioguida offre uno sguardo profondo sulla vita rurale e sulla storia culturale della zona, rendendo ogni passo del tour un viaggio nel tempo e nello spazio.

Vinea Lucens e Parvus Ager

L'evento, chiamato "Vinea Lucens", è ospitato dall'azienda agricola Parvus Ager, un’azienda con una lunga tradizione vinicola situata proprio vicino all’Appia Antica. La famiglia Lulli, proprietaria di Parvus Ager, ha mantenuto viva la produzione di vino per oltre 100 anni, legando strettamente la propria storia a quella del territorio.

Alla fine del percorso di Vinea Lucens, i visitatori sono invitati ad assaggiare i vini prodotti nella cantina Parvus Ager. Questo momento conclusivo permette di apprezzare i frutti del lavoro della famiglia Lulli, offrendo un’esperienza autentica e ricca di sapori locali.

Dettagli dell'Evento

