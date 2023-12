Un mondo di esperienze tutte da vivere nello Shopping Centre di Fiumicino: tra cultura, divertimento e svago

A dicembre, per la prima volta in Italia, apre allo Shopping Centre di Fiumicino una vera e propria Entertainment Area Permanente di oltre 7.000 mq, dove si alternano mostre internazionali e tecnologie all’avanguardia.

A pochi mesi dal rebranding, il centro commerciale The Wow Side Shopping Centre di Fiumicino arricchisce non solo l’offerta commerciale, ma anche l’experience dei suoi visitatori offrendo cinque nuove attrazioni nazionali e internazionali.

Dal 4 novembre, è stata inaugurata a THE WOW SIDE la mostra Da Tutankhamon a Cleopatra. I visitatori della mostra possono partecipare a un incredibile viaggio nella cultura egizia, scoprendo i segreti e le vite dei più importanti faraoni in un'area espositiva di 2.200 metri quadri. Sarà possibile immergersi nell'affascinante regno di Cleopatra, l'ultima regina d'Egitto. "Da Tutankhamon a Cleopatra" è adatta a un pubblico di tutte le età, ma si rivolge in particolare a scuole e famiglie, offrendo un'esperienza educativa e divertente.

Dal primo dicembre, è possibile visitare la più grande Mostra di modelli costruiti con mattoncini LEGO® in Europa. La nuova esposizione vede protagonisti la Ferrari F40 in scala 1:1, la celebre ATATTM dell'universo di Star WarsTM, la Torre Pendente di Pisa e molteplici aree tematiche che trasporteranno il visitatore in più parti del mondo e in diversi periodi storici, offrendo esperienze sorprendenti e contenuti educativi.

L'8 dicembre si aprono le porte di Color Hotel: uno spazio di 3.500 mq che si presenta come un hotel dalle sembianze incantate, che custodisce al suo interno sorprese da vivere e condividere.

Con Zero Latency VR, leader mondiale nell’intrattenimento immersivo e creatore della più grande rete VR in free-roam al mondo, è possibile entrare fisicamente all’interno di un videogioco, con ambientazioni uniche ed esclusive create dai più importanti sviluppatori al mondo.

Potrete partecipare a Top games come Far Cry VR, basato sul capolavoro di Ubisoft, e ad Outbreak, un viaggio carico di adrenalina per salvare l’umanità contro un apocalisse Zombie. Possono giocare contemporaneamente fino ad otto giocatori! www.zerolatency-vr.it

Infine, per gli appassionati di metaverso, blockchain ed intelligenza artificiale, a dicembre sarà possibile scoprire Metaverse Experience, la prima mostra edutainment che verrà ospitata nell’Immersive Room del Centro Commerciale, dotata di cabina olografica e schermi immersivi a 360°.