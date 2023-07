Quest’estate i Caraibi arrivano in città

A volte pensiamo che andare in vacanza significhi necessariamente prendere un treno, un aereo, un mezzo che ci faccia andare lontano per incontrare nuove persone, rilassarsi all’ombra di un ombrellone, divertirsi con gli amici e visitare posti esotici.



Quanto sarebbe bello andare in vacanza restando in città, vicino ai propri comfort, con la comodità di rimanere a pochi chilometri da casa?

Finalmente quest’anno il sogno estivo di vivere un’esperienza caraibica a Km 0 è arrivato alle porte di Milano. Da poco Acquaworld, il parco acquatico di Concorezzo (MB) ha inaugurato Tiki Bay: 10.000 mq di paradiso di ispirazione polinesiana dove rilassarsi, godersi il sole e stare con la famiglia.



Il nuovo playground acquatico conta una vasca di quasi 1.000 mq, due nuove attrazioni con diverse tipologie di scivoli e il Cabanas Paradise, un’oasi rilassante dove godersi appieno un’estate all’insegna del divertimento e del benessere.