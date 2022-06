L’estate è fatta per stare insieme e oggi più che mai la voglia di ritrovarsi e passare del tempo libero all’aperto è forte.

Non esiste una stagione migliore dell’estate per passare qualche ora goliardica con gli amici, davanti a del buon vino locale e dell’ottimo cibo.

Massimo esponente di questa filosofia è Menchetti, una vera e propria istituzione nel centro Italia per quanto riguarda il pane, la pizza e prelibati prodotti da forno. Nei suoi oltre 10 locali tra Toscana e Umbria, in occasione della bella stagione, Menchetti ha deciso di mettere le proprie abilità ai forni e ai fornelli al servizio della convivialità e della condivisione, con tante iniziative da leccarsi i baffi.

Di occasioni per stare insieme, quindi, ce ne saranno letteralmente per tutti i gusti, perché ai grandi classici proposti storicamente da Menchetti, si aggiungono alcune gustose novità: oltre alle famose pizze alla pala che i clienti hanno già imparato ad apprezzare, quest’anno la proposta si è arricchita con la pizza tonda a cena, che per la stagione propone una selezione di ingredienti tutti da scoprire.

Anche il menù degli hamburger è stato valorizzato con alcune new entry perfette per l’estate, come per esempio l’hamburger di tartare. Mentre, per chi vuole essere trasportato su lontane spiagge assolate, ecco che Menchetti propone a pranzo l’hawaiian poke, un piatto che sta entrando di diritto tra le pietanze straniere più apprezzate anche qui da noi.

Ma l’estate da Menchetti non finisce certo qui, perché tra serate a tema, musica dal vivo e DJSET, degustazioni di vini locali e aperitivi con abbondanza di taglieri e stuzzichini, Menchetti non ci lascerà mai senza la nostra ora di relax e socialità giornaliera.

Anche perché, proprio in vista dell’estate, ha provveduto a fare un vero e proprio restyling ai dehors di alcuni dei suoi locali storici, per permetterci di godere di buon cibo anche all’aria aperta.

Insomma, vivere l’estate con Menchetti significa creare occasioni per stare insieme, circondandosi di amici, parenti e persino sconosciuti, con cui scambiare quattro chiacchiere davanti ai più prelibati piatti preparati dallo staff di Menchetti che, per quanto riguarda il cibo, non ci ha mai deluso.