Ecco 5 suggerimenti per avere un prato perfetto anche d’estate

Ormai siamo a primavera inoltrata e questo è il periodo ideale per dedicare particolari attenzioni al proprio prato; sono sufficienti pochi, semplici accorgimenti per mantenerlo bello e sano anche durante la calura estiva.

Ecco 5 semplici consigli per far sì che il manto erboso del proprio giardino risulti verde e rigoglioso.



1- Prestare attenzione al taglio

In questo periodo, è buona norma effettuare costantemente il taglio del prato, optando per una lunghezza degli steli che si aggiri attorno ai 5 centimetri, piuttosto che tagliare l’erba una volta ogni tanto in maniera più drastica.

Questo permette al tappeto erboso di infittirsi; inoltre, mantenere gli steli non eccessivamente corti aiuta ad affrontare meglio il caldo e i periodi di siccità.



2 - Concimare per nutrire il prato

Il taglio, anche se fatto con tutti i crismi, stressa il prato e gli toglie nutrimento. È, quindi, importante concimarlo a dovere, ogni 4 o 5 settimane circa.



3 - Dare sufficiente acqua

Ovviamente, l’acqua è fondamentale per mantenere un manto erboso lucente; è quindi necessario predisporre l’irrigazione a seconda della temperatura e dell’umidità ambientali. Non esiste, quindi, una cadenza precisa per innaffiare il prato: l’importante è evitare di far appassire gli steli.

L’unica occasione in cui si ha un’indicazione specifica è quando il prato è stato appena seminato: in questo caso, va innaffiato ogni giorno, per permettere ai semi di germogliare e radicarsi.



4 - Tenere d’occhio le erbacce

Sicuramente, nessuno vuole che tutto l’impegno profuso venga vanificato dal proliferare delle erbacce. Fortunatamente, si può ovviare anche a questo problema.

Se le erbe infestanti sono già presenti, si può impiegare uno scarificatore manuale (utile ad esempio, per rimuovere i trifogli).

Oppure, nel caso di fiori infestanti, meglio ricorrere ad un sarchiatore per radici.



5 - Far respirare il prato

Anche le radici hanno bisogno di respirare e, in alcuni casi, il terreno non favorisce il ricircolo d’aria. Per ovviare a questa situazione, si possono fare dei fori nel terreno e riempirli di sabbia grezza: ciò agevolerà il fluire dell’acqua verso le radici, portando loro ossigeno. Per aiutare il manto erboso a respirare, inoltre, è importante rimuovere i detriti presenti, come residui di taglio, foglie secche e radici morte.



Si tratta, quindi, solo di aver un po’ di costanza e buona volontà.

Tra l’altro, esistono varie soluzioni che possono supportare nello svolgimento di questi compiti.

Prezioso alleato per la gestione del verde

Per occuparsi del taglio, che è forse l’attività più impegnativa, ci si può avvalere dell’aiuto di Ambrogio Robot, il tosaerba automatico in grado di prendersi cura di ogni prato, in completa autonomia e in totale sicurezza.

Permette di ottenere un giardino perfetto senza spendere tempo e fatica: mentre lui si occupa del prato, ci si può dedicare alle attività che più ci piacciono.

Ambrogio affronta perfettamente le pendenze più difficili e garantisce un taglio uniforme su qualsiasi tipologia di manto erboso, con un risultato sempre perfetto.

Il robot effettua il taglio Mulching, che impiega il residuo di erba tagliata per nutrire il prato.

Questo offre un doppio vantaggio: non è necessario smaltire l’erba (non si generano rifiuti e non ci si deve preoccupare dello smaltimento) che, invece, diventa concime naturale.

In questo modo, il prato diventa sano e folto.



Ambrogio dispone, inoltre, di potenti batterie e con un’attenta programmazione, si può scegliere in quale periodo del giorno o della notte farlo riposare, in relazione alle proprie necessità.



In linea con il trend attuale, Ambrogio è un vero e proprio smart product; attraverso l’App ‘Ambrogio Remote’ si può configurare, gestire e controllare la funzionalità del robot anche a distanza.

I modelli dotati di ZCS Connect sono anche in grado di comunicare con i vari assistenti vocali delle piattaforme più diffuse (Siri di Apple, Google Home ed Alexa di Amazon).



La tecnologia innovativa consente, anche, di rendere Ambrogio sicuro per gli amici a quattro zampe: il dispositivo AMICO garantisce il funzionamento nelle aree a distanza di sicurezza dell’animale fino allo spegnimento in automatico della lama.



Tutti i robot rasaerba Ambrogio sono costruiti con materiali robusti, studiati per resistere alla vita all’area aperta e sono Made in Italy.

Da oltre 20 anni, infatti, l’azienda italiana Zucchetti Centro Sistemi SpA si occupa di progettare, produrre e commercializzare Ambrogio Robot con materiali di alta qualità e tecnologia avanzata per poter soddisfare tutte le esigenze.

A tal proposito, quest’anno la famiglia si allarga ulteriormente, arricchendosi di un nuovo modello: Ambrogio Twenty ZR.

Una rivoluzione per la robotica da giardinaggio

Twenty ZR è il nuovissimo robot rasaerba che racchiude, nelle sue ridotte dimensioni, tutta l’efficienza derivata dalle più innovative tecnologie.

Semplice, compatto, leggero, potente e veloce, è molto pratico da utilizzare, dato che non necessita dell’installazione del filo perimetrale: è, infatti, in grado di gestire e di “mappare” aree verdi fino a 1.000 m2, apprendendone le caratteristiche.

Inoltre, la tecnologia ZR integra sistemi di intelligenza artificiale alla sensoristica radar, consentendo al robot di rilevare l’erba, riconoscere gli ostacoli a distanza (fermi e in movimento), i bordi ed il perimetro.

Un prezioso alleato, piccolo ed efficiente, per avere un giardino sempre perfetto senza fatica.

Per ricevere maggiori informazioni ed un preventivo senza impegno è possibile visitare la pagina dedicata e compilare il form.