Eventi, scambio di idee e supporto reciproco: l’attivissima associazione studentesca di un ateneo digitale

Per quanto possa sembrare controintuitivo, nonostante la nostra epoca sia dominata dalla tecnologia – e specialmente dalla digitalizzazione dei processi –,il ruolo dei rapporti umani, delle connessioni tra persone si è via via rafforzato.

La discussione, il confronto e lo scambio di idee, infatti, rappresentano più che mai importanti momenti di crescita e di formazione in cui la centralità del fattore umano emerge in tutta la sua forza.

Una comunità dinamica

Per questo motivo Università degli studi Guglielmo Marconi – primo ateneo digitale in italia – si impegna a rafforzare e favorire i legami personali, accademici e professionali, attraverso la sua Associazione Alumni, tra studenti e laureati.

Questa comunità dinamica non solo promuove un continuo interscambio di esperienze e testimonianze per incentivare il supporto reciproco tra studenti, ma organizza attivamente eventi per rafforzare questi legami così da innescare percorsi di crescita sia formativi che professionali dei membri dell’associazione.

Uno di questi momenti è l’Alumni Talk, una serie di appuntamenti interattivi e vivaci – accessibili sia in presenza sia in streaming – in cui gli studenti e i laureati di Unimarconi possono confrontarsi e relazionarsi con gli ospiti e i docenti.

Un talk su presente e futuro del giornalismo

Il prossimo appuntamento di Alumni Talk si terrà il 23 maggio alle 17.30 e verterà su una tematica quanto mai attuale: "Come i social media stanno riscrivendo le regole del giornalismo".

L’incontro, moderato da Pietro Tramontano – studente di Unimarconi – e che vedrà la partecipazioni della content creator Lea Orifici di Torcha e Luigi Santarelli Speaker di Rtl e Radiozeta, approfondirà il ruolo giocato dai social media nel settore dell’informazione.

Un'occasione importante per gli studenti di Unimarconi, insomma, sia per osservare da una prospettiva privilegiata l’evoluzione del nuovo giornalismo, sia per consolidare i legami con i propri compagni dell’aula virtuale.