Eventi e appuntamenti in autunno a Padova

Padova non si ferma. La città che per due volte è entrata nel Patrimonio Unesco, prima nel 1997 grazie all’Orto Botanico, e poi nel 2021 con il ciclo di affreschi del XIV secolo, continua con la promozione del territorio e lancia un calendario autunnale davvero fitto di eventi.

Le migliori mostre a Padova in autunno e in inverno

Fino al 5 novembre, a Palazzo Zuckerman, si terrà la mostra “Small”, un’esposizione di piccoli oggetti creati dai più importanti designer internazionali.

Dal 29 ottobre, invece, sarà la volta di “Lo scatto di Giotto”, un percorso al Museo Eremitani che racconta Giotto visto dagli occhi dei fotografi, dalle protoimmagini sino al Cinema. La mostra sarà suddivisa per aree tematiche, dalla Cappella degli Scrovegni ritratta tramite disegni, incisioni e rilievi sino alla chiesa fotografata.

Altre esposizioni riguarderanno gli Stati Uniti, con “American Beauty” (fino al 21 gennaio 2024), una selezione di 130 opere da Robert Capa a Banksy che racconteranno l’America, e la “Mostra delle Illusioni” (fino al 25 febbraio 2024), un percorso itinerante tra illusioni ottiche, arte e intrattenimento.

La Galleria d’arte en plein air del MoMArt è un altro appuntamento fisso – si svolge, infatti, dal 2008 – dal 14 ottobre all’11 novembre negli angoli più suggestivi di Padova, dove pittori, scultori e fotografi esporranno le loro opere sotto i caratteristici ombrelloni proponendole direttamente al pubblico senza intermediari.

Settimana della scienza e Padova Jazz Festival

Il premio Galileo sarà l’evento centrale della “Settimana della Scienza”, una serie di giornate dedicate alla divulgazione scientifica che avranno luogo dal 13 al 19 novembre.

E la musica? Da venerdì 20 ottobre parte la stagione lirica di Padova con La Bohème di Puccini al Teatro Verdi, ma il vero pezzo forte sarà il Padova Jazz Festival in programma dal 2 al 19 novembre.

La 25esima edizione di questo importante evento prevede artisti del calibro di Bill Frisell, Emmet Cohen, JoeyCalderazzo, ma anche musicisti europei come Greg Osby, Arno Krijger e Florian Arbenz. All’interno della rassegna ci sarà spazio anche per Irene Grandi in versione blues, Fabrizio Bosso e le jazziste Olivia Trummer e Naomi Berrill.

Passione collezionismo: appuntamento con l’antiquariato

“Antiquariato in Prato” (Prato della Valle) è un format che interesserà, invece, gli appassionati di collezionismo e di vintage. Quest’evento si svolgerà la terza domenica di ottobre e novembre: ci saranno giornate dedicate alla musica in vinile, esposizioni d’epoca, balli e danze in costume, sfilate in abiti vintage in collaborazione con i commercianti, mostre-mercato a tema, approfondimenti tematici e visite guidate.

Il festival del food con il Salone dei sapori

Piazza delle Erbe, Piazza dei Frutti, Palazzo della Ragione - Sotto il Salone e Caffè Pedrocchi ospiteranno dall’8 al 15 ottobre il Salone dei Sapori, il food festival che vuole valorizzare gli 800 anni del più antico mercato coperto d’Europa.

Ad accompagnare questo evento ci saranno i mercatini proposti dall’associazione di artigiani Arti Itineranti, con i loro pezzi unici fatti a mano.

La stagione dedicata al food continua nella splendida cornice di Prato della Valle con “Sapori d’autunno” (8-23 novembre), un’altra manifestazione culinaria dedicata ai migliori prodotti agroalimentari della provincia padovana e del territorio veneto. Qui sono previsti degustazioni, workshop e laboratori.