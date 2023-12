Natale ad Arezzo: continuano gli eventi imperdibili anche dopo il 25

Nonostante le feste natalizie si siano appena concluse, i momenti per stare insieme ai nostri cari, regalandoci momenti e ricordi preziosi insieme, non sono ancora finiti.

Come sappiamo, Arezzo può definirsi la città del Natale per antonomasia. Numerosi infatti gli eventi che hanno coinvolto il centro storico e colorato la città con la propria atmosfera. E le iniziative proseguono anche fin dopo Natale, nel tentativo di non interrompere la magia della festa più attesa da grandi e piccini.

Un evento che continua anche dopo Natale

Arezzo Città del Natale, la rassegna di eventi ideata dalla Fondazione Arezzo Intour e realizzata con il Comune di Arezzo, prosegue con i suoi eventi fino al 7 gennaio 2024, continuando a vestire a festa il meraviglioso centro storico della città toscana grazie anche e soprattutto al patrocinio del Ministero del Turismo.

Tantissime le attrazioni che scandiscono le atmosfere del Natale e accompagnano l’inizio del nuovo anno grazie anche a un suggestivo percorso di istallazioni luminose che offre una lettura insolita ed emozionante di architetture e palazzi storici.

Una delle principali novità è quella offerta dal “Prato”, grande area verde che domina la città, che si trasforma nel “Parco delle Meraviglie” ospitando appuntamenti a tema, mercatini tipici, il planetario e la ruota panoramica. Qui, per la prima volta, è stata realizzata una delle istallazioni luminose più originali e grandi d’Italia: oltre 640mila luci led illuminano ben 8mila metri quadrati di questo giardino storico offrendo suggestivi giochi di luce a bassissimo impatto energetico.

Imperdibile la visita a la “Fortezza delle Meraviglie” a cura di Eventar: all’interno dell’antica Fortezza medicea, situata nel punto più alto del Prato, è allestito un vero e proprio villaggio degli Elfi. Un luogo magico dove è possibile visitare stanze a tema e gustare le prelibatezze del territorio.

Mercatini di Natale e Villaggio Tirolese fino all’1 gennaio

In Piazza Grande (fino all’1 gennaio) tornano i Mercatini di Natale organizzati dalla Confcommercio e si respirano le atmosfere uniche del Villaggio Tirolese mentre in Piazza San Francesco (fino al 1 gennaio) la Galleria di Arte Contemporanea ospita Brick House Art: tre piani espositivi con laboratori e riproduzioni di monumenti e opere d’arte che utilizzano un totale di 3 milioni degli amati mattoncini.

Presepi originali sono allestiti anche nelle chiese di Arezzo mentre piazza San Jacopo e piazza Risorgimento ospitano un mercatino tradizionale caratterizzato da piccole casette in legno che offrono l’atmosfera tipica del villaggio natalizio.

Gli altri eventi immancabili di Arezzo Città del Natale

Dai giorni della meraviglia, alla meraviglia di tutti i giorni, Arezzo Città del Natale è anche l’occasione per promuovere l'impegno del volontariato aretino. Nei giorni 23, 30 dicembre e 6 gennaio dalle ore 9 alle ore 12, il volontariato incontra la città nella sede della Fondazione Arezzo Comunità (Palazzo Fossombroni - Piazza San Domenico), che è straordinariamente aperto al pubblico.

E poi saranno tanti gli eventi speciali e le iniziative collaterali dedicate al tema della “meraviglia” che regaleranno atmosfere uniche fondendosi con il patrimonio artistico e culturale che la città offre.

Fra queste l’Arezzo Christmas Tour un servizio di mobilità turistica ricreativa che ha la finalità di promuovere il patrimonio culturale della città di Arezzo tramite un viaggio emozionale capace di suscitare curiosità ed interesse. Il servizio viene effettuato da minibus completamente elettrici di ridotte dimensioni, dotati di un sistema di audiovideoguida che accompagna l'ospite in un racconto a tappe tradotto in ben 7 lingue.

Immancabile poi la visita ai musei di Arezzo grazie a speciali pass che sono prenotabili e acquistabili sul sito museiarezzo.it.

Arezzo Città del Natale: info e contatti

Arezzo Città del Natale è un progetto ideato e voluto dal Comune di Arezzo e organizzato dalla Fondazione Arezzo Intour, con la collaborazione di molte associazioni culturali e di categoria, aziende locali e artisti, che vanta il patrocinio del Ministero del Turismo.

La manifestazione è resa possibile grazie al contributo di Camera di Commercio Arezzo e Siena.Partner istituzionali dell’evento sono: Fondazione Arezzo Comunità, Fondazione Guido d’Arezzo, Amministrazione Provinciale di Arezzo.Tutte le informazioni sulle attività e gli orari del calendario Arezzo Città del Natale sono disponibili sul sito dell'evento. È possibile cercare l’evento anche sulle pagine social Facebook e Instagram: Arezzo Città del Natale.