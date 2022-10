Consigli sul mondo del lavoro e sul percorso professionale? Ecco un'iniziativa da non perdere

Si sa, il mondo del lavoro è drasticamente cambiato rispetto a qualche anno fa.

È diventato più dinamico, evolvono più velocemente le competenze, le carriere non sono lineari e si cambia anche spesso realtà o settore. Restare aggiornati diventa cruciale. Oltre a tutti gli strumenti di informazione sul lavoro, un valido alleato per il proprio percorso professionale sono le realtà HR, le agenzie per il lavoro e i recruiter.

Un evento gratuito dedicato al lavoro

Consapevole del ruolo che ricopre e dell'impatto che può avere sulla vita delle persone, Gi Group Holding, la prima multinazionale italiana del lavoro, promuove una iniziativa gratuita dedicata a orientamento, formazione e lavoro.

Dal 24 al 28 ottobre Gi Group Holding, torna con Destination Work, l’iniziativa di CSR digitale e gratuita del Gruppo che supporta e orienta i candidati nel mondo del lavoro.

I contenuti dell’evento

L’obiettivo è assolutamente coerente alla mission di Gi Group Holding: offrire stimoli, strumenti e opportunità di confronto per costruire o sviluppare il proprio percorso professionale vivendo il mondo del lavoro in maniera più consapevole ed efficace.

Saranno 10 gli appuntamenti in programma, suddivisi in 3 aree navigabili (orientamento, formazione, lavoro) all’interno della piattaforma che ospita l’iniziativa: dai consigli agli spunti per muovere i primi passi nel mondo del lavoro, passando per gli scenari evolutivi e le opportunità offerte dal mercato, tanti momenti di approfondimento e formazione che interessano le diverse fasi di una carriera.

Destination Work: l’Area Career Corner

Durante tutto l’arco della settimana, sarà inoltre possibile accedere all’area Career Corner, ovvero uno spazio dove prenotare sessioni di orientamento one to one per ricevere una consulenza personalizzata sul proprio percorso professionale con gli esperti HR di Gi Group Holding.

Una volta effettuata la registrazione all’iniziativa sulla piattaforma dedicata, sarà possibile accedere al programma e al career corner per iscriversi ai singoli webinar e alla sessione one to one, il tutto gratuitamente.

Le dichiarazioni di Francesco Baroni

“Quotidianamente ci impegniamo a rendere il Lavoro Sostenibile che per noi significa supportare l’employability delle persone dal loro ingresso nel mondo del lavoro e nel lungo periodo, così come nelle transizioni lavorative. Da qui i tre focus della settimana e di tutto il programma: l’orientamento, per ricevere suggerimenti e stimoli sul mondo del lavoro, la formazione, per rimanere aggiornati sui temi e le opportunità, e il lavoro, per conoscere le nuove professioni e le competenze richieste”. Ha così commentato Francesco Baroni, Country Manager di Gi Group Holding Italia, ribadendo ancora una volta l’impatto che l’impegno di Gi Group Holding Italia può avere sul lavoro, e quindi sulla vita delle persone.

Le registrazioni all’evento sono aperte, iscriviti e scopri il programma: clicca qui