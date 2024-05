Scopri un’evento imperdibile presso il parco commerciale di Bari Santa Caterina: iscrizioni aperte su Eventbrite

Il 23 maggio 2024 a partire dalle ore 17.30 nello store CityModa nel parco commerciale Santa Caterina si terrà un evento esclusivo, accessibile solo tramite iscrizione sulla piattaforma Eventbrite. Questo evento promette un pomeriggio indimenticabile, ricco di attività e intrattenimenti per tutti i partecipanti. Un’ esperienza unica che combina divertimento, glamour e opportunità di networking.

Un programma ricco di attività e intrattenimento

L'evento organizzato da CityModa sarà animato da un DJ set live che farà ballare i presenti con le migliori hit del momento, accompagnato da un cocktail party e un photobooth a disposizione per catturare, non solo i momenti più divertenti e memorabili del pomeriggio, ma anche per essere tra i fortunati a scattare una foto con Chiara Biasi. Saranno presenti anche influencer locali, che con i loro contenuti realizzeranno un vero e proprio story telling dell’evento. Inoltre, attraverso un acquisto del brand Matinée, durante la settimana, si potrà ricevere un gadget esclusivo per il mare. Per coloro interessati al mondo Beauty, sarà possibile prenotare sedute con esperti consulenti d'immagine, che offriranno preziosi consigli personalizzati, tra cui il team di hair-stylist di Salvo Binetti Parrucchieri, che dispenseranno consigli su acconciature da mare, e lo staff delle MUA della Scuola di Yves Segal, che mostreranno come prendersi cura del trucco e della propria pelle sotto il sole. In più ci sarà anche un’ulteriore masterclass sulla body shape, con focus relativo al beachwear, ovvero valutare quale costume da bagno indossare in base alla propria forma del corpo.

Tutte le consulenze saranno gratuite, ma sarà necessario iscriversi per partecipare.

Ospite d’onore Chiara Biasi

Un'opportunità quella di incontrare, Chiara Biasi, ospite d’onore e Creative Director del brand Matinée. Chiara Biasi sarà presente per incontrare i fan, scattare foto e condividere la sua esperienza nel mondo della moda e del lifestyle, lifestyle che potrete costruire a vostra immagine e somiglianza grazie alle famose marche presenti nell'immenso catalogo di CityModa

Come partecipare: registrazione su Eventbrite

Per partecipare all'evento esclusivo, è necessario iscriversi tramite la piattaforma Eventbrite. La registrazione è semplice, gratuita e veloce, e garantisce l'accesso a tutte le attività programmate per la serata, basta cliccare sul seguente link:

Il 23 maggio 2024 non perdere l'occasione di vivere un'esperienza straordinaria. Preparati a divertirti in una serata all'insegna del glamour, della musica e delle nuove conoscenze, lasciandoti coccolare dallo staff di CityModa, iscriviti subito al seguente link: https://bit.ly/citymoda-x-matinee