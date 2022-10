Tattoo, birra e show pazzeschi: pronti per l’evento più alternativo della stagione?

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito! Manca meno di un mese a uno degli eventi più sentiti e particolari della bergamasca. Il Tattoo Weekend Chiuduno è al suo 10° anniversario e, per l’occasione, punta a fare il pieno di inchiostro, birra e visitatori.

Una due giorni imperdibile, che racchiude in sé una tale varietà di spettacoli, contest e attività dedicate a grandi e piccini, da lasciare letteralmente senza fiato.

Appuntamento, allora, per il 5 e 6 novembre al Polo Fieristico di Chiuduno (BG), in Via Martiri della Libertà 2/A, dove si verrà coinvolti nella festa più spettacolare che si possa immaginare. Il biglietto costa 10€ per tutti i maggiori di 12 anni (ingresso gratuito per bambini e disabili)

I protagonisti del weekend: i tatuatori

Ad attendere i visitatori, infatti, ben 180 tatuatori provenienti da tutta Italia e 12 birrifici artigianali. Tra le due, però, la vera protagonista della festa sarà senz’altro la magica arte di decorare la pelle con fiumi d’inchiostro, grazie ai tatuatori, armati solo di aghi, mani ferme e tanta creatività, necessarie per dare ulteriore colore a questa entusiasmante esperienza.

Da non perdere, a tal riguardo, i due contest dedicati: il Tattoo Contest, che si tiene in entrambe le date alle 19,00, e il Miss Tattoo Contest di sabato alle 18,30, con la madrina d’onore Rossana Torroni.

Per i più temerari, invece, c’è anche la possibilità di partecipare ad altre tipologie di gare davvero intriganti. Accanto al classico, ma sempre apprezzato, Beer Contest, dedicato ai cultori del luppolo, ecco arrivare a sorpresa la ben più temibile Gara di Peperoncini, organizzata da Jack Pepper and The Magic Cultivar.

Vi avevamo avvisato che sareste rimasti senza fiato! In ogni caso, a contorno di un mondo fatto di colorati tatuaggi, boccali di birra artigianale e peperoncini piccanti, ci saranno anche spettacoli e attività per grandi, per piccini e per tutta la famiglia.

Tutte le attività dell'evento

Ai più piccoli sarà dedicata l'Area Bimbi con i gonfiabili, attrezzata da @Felici e Contenti, si potrà trascorrere del tempo a passeggiare nell’Area Vintage tra le 25 bancarelle di oggettistica, abbigliamento, barber e giogielli, in compagnia di ottima musica dal vivo. Qui emergeranno le percussioni speciali degli Psycodrummer e il ritmo scatenato de I Cavalli, la rockabilly band milanese che spazia dal rockabilly, appunto, al rock’n’roll anni ‘50, sfociando nel country e nei grandi classici di Elvis.

Alla buona musica, si aggiungono, poi, vere e proprie performance da non perdere, che vi lasceranno a bocca aperta: il Burlesque Show, le sensuali esibizioni con Cherry e Camilla Show, gli spettacoli di fuoco e l’intrattenimento itinerante della Don Juan Crew e le acrobazie Bike Trial di Luca Tombini, campione italiano, europeo e mondale della disciplina.

Insomma, il 5 e 6 novembre, al Tatto Weekend Chiuduno, ce ne sarà veramente per tutti i gusti e per tutte le età. Si parte alle 10 del mattino e si chiude alle 23, quindi non accalcatevi, perché c’è spazio, birra e inchiostro a volontà per tutti.