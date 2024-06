Un nuovo brand pronto a rivoluzionare il fashion Made in Italy

L’Italia è da sempre un vero e proprio punto di riferimento per l’alta moda, il nostro paese è infatti globalmente riconosciuto per creatività, stile e design ricercato.

La nascita di un nuovo brand, poi è sempre un evento importante, figlio di un percorso fatto di duro lavoro, impegno e dedizione.

Proprio sotto questo principio che l'imprenditore pugliese Giancarlo Fiore nel 2018, dopo oltre quarant'anni di esperienza nel fashion retail, ha lanciato un proprio brand che incarna versatilità, tradizione e innovazione.

Stiamo parlando di Fiore 19.57.

Un vero e proprio simbolo dello stile e dell’eleganza italiana, che unisce materie prime a prodotti di alta qualità.

Oggi, il brand ha un’identità distintiva e verrà presentato con la collezione Camicie Spring Summer 2025 al prestigioso Pitti Uomo, una delle più importati manifestazioni per la moda internazionale.

Fiore 19.57: una storia di eleganza italiana

Fiore 19.57 è più di un marchio di moda; è una dichiarazione di stile e qualità. Nato dalla visione e dall’esperienza di Giancarlo Fiore, questo brand pugliese si distingue per la sua capacità di coniugare tradizione sartoriale e innovazione tecnologica. Ogni capo è progettato per soddisfare le esigenze di chi è attento ai trend e ai dettagli, offrendo un total look che riflette l'eleganza italiana.

Nel 2023, il gruppo Fiore ha acquisito una storica camiceria Made in Italy, avviando così una produzione interna, curata con minuziosa maestria dall'esperto del settore Massimo Marchegiano, che ha portato un valore aggiunto al brand.

Inoltre è stato realizzato un servizio di personalizzazione su misura che rende ogni camicia un pezzo unico, creato e costruito sulle singole esigenze del cliente. Dalla ricerca delle materie prime alla progettazione, prototipazione, produzione e spedizione, Fiore 19.57 garantisce qualità e unicità in ogni dettaglio.

Innovazione al Pitti Uomo: La Rivoluzione della SMART SHIRT

Il debutto di Fiore 19.57 al Pitti Uomo con la collezione Camicie Spring Summer 2025 segnerà un punto di svolta per il brand. Questa vetrina internazionale offrirà l'opportunità di presentare la SMART SHIRT, una camicia intelligente che combina l'eleganza sartoriale con la tecnologia più avanzata. La SMART SHIRT rappresenta l'essenza della filosofia di Fiore 19.57: innovare senza mai perdere di vista la tradizione.

Per tutti gli amanti della moda questa collezione non è solo un capo di abbigliamento, ma anche una dichiarazione di modernità e stile. Fiore 19.57 continua così a essere al passo con i tempi, offrendo prodotti che rispondono alle esigenze di un pubblico sempre più esigente e attento ai dettagli.

Visita il sito per scoprire di più sulla SMART SHIRT.