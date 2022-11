La Festa del Mare per celebrare l’alimento principe della dieta mediterranea

La dieta mediterranea è un modello nutrizionale, rimasto costante nel tempo, che deriva dalle abitudini alimentari tradizionali dei Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo (da qui il suo nome); ancora oggi è considerata tra le diete che, associata ad un sano stile di vita, è in grado di offrire notevoli benefici alla salute.

Alla sua base ci sono tutti gli alimenti caratteristici della zona del Mediterraneo, tra cui il pesce.

Grazie alle sue eccellenti caratteristiche, questo alimento offre un grande contributo nel mantenere il proprio corpo in buona salute.

Per prima cosa, è un’ottima fonte di proteine, altamente digeribili, dall’elevato potere nutritivo e in grado di fornire all’organismo tutti gli amminoacidi essenziali.

Dispone di preziosi sali minerali, tra cui il fosforo (utile per la memoria), il calcio (valido alleato contro l’osteoporosi) e lo iodio (che supporta il lavoro della tiroide).

Il pesce è, inoltre, molto ricco di acidi grassi polinsaturi, detti omega 3, fonte di numerosi benefici, tra cui ridurre i tassi di colesterolo nel sangue, nonché la pressione sanguigna.

Viene addirittura suggerito il consumo di pesce almeno due volte a settimana, proprio per diminuire il rischio di malattie coronariche.

Insomma, questo alimento è davvero un concentrato di benessere, da includere nella propria dieta.

È importante, però, sceglierlo di ottima qualità: si può tranquillamente optare per quello surgelato (più pratico e comodo), che comunque mantiene eccellenti caratteristiche come appena pescato.

Per portare del pesce eccellente sulla propria tavola ci si può rivolgere a Sapore di Mare, vera e propria garanzia nell’offrire prodotti di elevato livello, data la cura e l’attenzione con le quali li seleziona e li distribuisce.

Un’Azienda caratterizzata da qualità, tradizione e innovazione

Sapore di Mare apre il suo primo punto vendita nelle Marche, nel 1992, vivendo una continua espansione e perseguendo obiettivi sempre più ambiziosi; oggi è la più grande catena specialista del pesce surgelato in Italia, con oltre 100 pescherie presenti sul territorio.

L’obiettivo dell’Azienda è quello di offrire, ai propri clienti, il miglior pesce proveniente da tutto il mondo: l’ampio assortimento disponibile comprende oltre 300 specialità di mare, piatti già pronti e varie specialità gastronomiche.

I valori che caratterizzano Sapore di Mare sono qualità, tradizione e innovazione, che vengono racchiusi nella nuova frase “le pescherie d’Italia”, recentemente scelta per accompagnare il logo, in occasione del progetto di rinnovamento del marchio; una frase che consente di riconoscere immediatamente l’Azienda come specialista del fresco, sicuro e controllato, vicino a casa e a un prezzo conveniente tutto l’anno.

Anche i punti vendita sono stati ripensati, presentandosi come pescherie moderne e contemporanee, dove i clienti possono acquistare prodotti di elevato livello qualitativo, la cui filiera viene seguita durante ogni passaggio, potendo contare sull’assistenza professionale del personale presente.

Naturalmente, Sapore di Mare dedica attenzione anche all'aspetto della sostenibilità.

I suoi prodotti, infatti, provengono dai maggiori bacini delle zone FAO e da pesca sostenibile, nel rispetto degli ambienti marini e dove viene ridotto l’impatto ambientale e sociale.

Inoltre, le strutture aziendali sono alimentate da energia proveniente da fonti rinnovabili: questo fattore, unito all’efficientamento energetico dei punti vendita, consente di ridurre i consumi e di diminuire le emissioni.

Celebrare 30 anni a fianco dei clienti

Quest’anno, l’Azienda ha raggiunto un importante traguardo: compie infatti 30 anni.

Per celebrare l’evento con i propri clienti, Sapore di Mare ha, quindi, deciso di promuovere, da giugno a dicembre, una serie di iniziative, tra cui il concorso “Festa del Mare”.



Sarà possibile partecipare fino al 30 novembre: per ogni € 30 di spesa effettuata con la propria ‘Conchiglia Card’ si ottiene un codice gioco.

Per giocare, è sufficiente registrarsi e scoprire se si è tra i vincitori di uno dei premi instant win: in palio ci sono 2.000 buoni spesa Sapore di Mare, del valore di € 50, e 100 cofanetti Smartbox ‘Cene esclusive’ nei migliori ristoranti, bistrot ed enoteche d’Italia.

Tutti i partecipanti rimarranno in lista per partecipare all’estrazione finale per vincere la nuova Fiat 500 elettrica Icon Ocean Green; oltre che essere un’auto ricca di comfort, che offre un’eccezionale esperienza di guida, è anche un’opportunità per incentivare una mobilità sostenibile ed ecologica, in linea con la filosofia di Sapore di Mare.

Un’occasione unica di tentare la fortuna e prendere parte alla Festa del Mare.