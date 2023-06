Tech it easy: quando un’auto iconica incontra una brand experience innovativa

Viviamo in un’epoca in cui le modalità non solo di consumo, ma anche di scelta e acquisto di un prodotto, sono cambiate profondamente. Quelli che un tempo chiamavamo clienti, oggi sono per la maggior parte utenti che compiono sempre più i propri acquisti online.

E non parliamo solo di food delivery o grandi colossi dell’e-commerce, che hanno iniziato a spopolare in tempo di pandemia e oggi continuano la loro marcia inarrestabile, ma anche di grossi acquisti come possono essere immobili o automobili.

Questo sta portando, ad esempio, le grandi Case costruttrici dell’automotive ad adattarsi e ad adottare strategie di vendita in linea con i tempi e con le tecnologie disponibili, che si traducono sempre più spesso in vere e proprie esperienze d’acquisto online complete e, in alcuni casi interattive e coinvolgenti.

Uno dei brand che si sta muovendo in modo innovativo a tal riguardo è FIAT.

FIAT Experience: un Product Genius vi accompagnerà

FIAT, da sempre all’avanguardia nel fornire ai propri clienti una brand experience il più possibile innovativa e stress free, ha infatti sviluppato, in collaborazione con Touchcast e Microsoft, la Fiat Experience, uno showroom interattivo unico nel settore.

Vivere la Fiat Experience significa entrare nello showroom digitale, rapportandosi però sempre con una persona fisica collegata in tempo reale, il Product Genius di FIAT, che assisterà l’utente nei diversi passaggi necessari per scoprire, configurare ed eventualmente acquistare direttamente online uno dei modelli della gamma Nuova 500 100% Elettrica.

Un viaggio immersivo alla scoperta di Nuova 500 Berlina

La tecnologia FIAT, prima nel suo genere ad alimentare un’esperienza di vendita end-to-end completamente online, rappresenta, quindi, una vera e propria rivoluzione nella customer experience del Marchio. Le parole di Olivier Francois, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis, sono significative in tal senso:

“È un’esperienza magica: un viaggio immersivo, guidato dall’uomo, nel mondo FIAT. Semplice e user-friendly, in linea con l’idea di “tech it easy” e accessibile a tutti grazie alla sua tecnologia. È il nostro modo di rendere la customer experience personalizzata e di soddisfare l’attuale bisogno di semplificazione della vita delle persone.”

E proprio i concetti di accessibilità e personalizzazione sono al centro della FIAT Experience. Con l’ausilio costante del Product Genius, il cliente potrà, infatti, da una lato esplorare l’auto con un’ampia visuale a 360°, conoscerne da vicino la tecnologia dell’infotainment e dei sistemi ADAS di guida autonoma di Livello 2, potendo porre domande sulla mobilità elettrica, sulle modalità di ricarica e sui tanti contenuti di Nuova 500 Berlina.

Dall’altro avrà, poi, la possibilità di personalizzare il modello scelto, selezionandone la carrozzeria, il colore, gli interni e qualsiasi altra caratteristica desiderata, osservando l’auto cambiare in tempo reale davanti ai suoi occhi.

Un test drive tutto da vivere a bordo della Nuova 500 La Prima by Bocelli

Ma non solo, perché un’esperienza immersiva legata a un’auto che si rispetti non può tralasciare, ovviamente, la fase di prova su strada. Anche in questo caso, la FIAT Experience viene in aiuto dell’utente in modo assolutamente innovativo, permettendo di ricreare un’esperienza di guida a bordo della Nuova 500 La Prima by Bocelli sul tetto dell’edificio Lingotto a Torino.

Un test drive originale e decisamente rivoluzionario, dunque, a bordo del modello top di gamma. La Nuova 500 La Prima by Bocelli è, infatti, la versione più ricca e completa di Nuova 500 Berlina, in grado di unire il massimo del comfort e della tecnologia, oltre che un impianto audio JBL premium, sviluppato e calibrato con l’aiuto di un “orecchio assoluto” come il Maestro Andrea Bocelli, per garantire un’esperienza sonora impareggiabile, grazie a una perfetta acustica e un suono ottimale per qualsiasi genere musicale o podcast.

Nuova 500 Berlina: lasciatevi guidare nella rivoluzione FIAT

Il Marchio più famoso d’Italia, dunque, continua il suo percorso verso una customer journey semplice, ma innovativa, permettendo di approcciarsi alla nuova gamma 100% elettrica di Nuova 500, in modo moderno e tecnologico.

Caratteristiche queste che non mancano alla Nuova 500 Berlina, fra i modelli disponibili per la FIAT Experience, che può contare su diversi sistemi tecnologici all’avanguardia, tutti utilizzabili anche da remoto grazie all’app FIAT per mobile:

MY ECHARGE: per trovare stazioni di ricarica e gestire la carica elettrica in modo comodo e intuitivo ovunque ci si trovi.

per trovare stazioni di ricarica e gestire la carica elettrica in modo comodo e intuitivo ovunque ci si trovi. MY ASSISTANT: per inviare chiamate di emergenza dal veicolo e contattare un assistente dedicato o richiedere un’assistenza stradale.

per inviare chiamate di emergenza dal veicolo e contattare un assistente dedicato o richiedere un’assistenza stradale. MY REMOTE: per interagire con Nuova 500 direttamente dallo smartphone in ogni momento, configurandone le diverse funzioni a distanza.

per interagire con Nuova 500 direttamente dallo smartphone in ogni momento, configurandone le diverse funzioni a distanza. MY CAR: per avere tutte le informazioni sullo stato dell’auto in tempo reale.

per avere tutte le informazioni sullo stato dell’auto in tempo reale. MY NAVIGATION: per condividere con l’auto la tua destinazione, visualizzarne il percorso sul display dell’infotainment e sfruttare tutte le funzioni di un navigatore.

per condividere con l’auto la tua destinazione, visualizzarne il percorso sul display dell’infotainment e sfruttare tutte le funzioni di un navigatore. MY WI-FI: per trasformare la Nuova 500 in un hotspot Wi-Fi, a cui poter collegare fino a 8 dispositivi e navigare online, svagarsi o lavorare in totale comfort.

per trasformare la Nuova 500 in un hotspot Wi-Fi, a cui poter collegare fino a 8 dispositivi e navigare online, svagarsi o lavorare in totale comfort. MY ALERT: per ricevere una notifica in caso di sospetto tentativo di furto e, in caso di furto effettivo, contattare il centro operativo per richiedere assistenza e il tracciamento del veicolo.

Se a tutta questa tecnologia, poi, ci aggiungiamo la presenza di interni ed esterni dal design iconico, tutti da scoprire, diventa subito chiaro che Nuova 500 Berlina 100% Elettrica è il modello ideale per provare la FIAT Experience e lasciarsi guidare nella rivoluzione FIAT.