Un voucher da 300 a 2.500 euro destinato alle imprese per contrastare i rincari dei prezzi

Prima la pandemia, con due anni di incertezze tra restrizioni, chiusure e riaperture, poi la guerra in Ucraina, la scarsità di materie prime e, in ultimo, la crisi energetica: i costi del carburante, luce e gas sono alle stelle e stanno impattando in maniera pesante – e probabilmente lo faranno ancora di più nel prossimo futuro – su famiglie e aziende.

Crisi energetica e importanza della digitalizzazione

A soffrire particolarmente di questa situazione sono le piccole e medie imprese (PMI), le quali costituiscono l’ossatura economica dell’Italia. Secondo un’indagine di Confesercenti, la crisi legata all’aumento dei prezzi dell’energia rischia di far fallire circa 90mila aziende. I numeri, infatti, non lasciano spazio a dubbi: sono nel settore turistico e nel terziario le imprese che nei prossimi mesi rischiano di doversi scontrare con un aumento in bolletta del 266% in più.

Per questi motivi gli imprenditori chiedono a gran voce misure e interventi mirati a loro sostegno, dalla riduzione dei costi al tetto massimo del prezzo del gas, così come una revisione del taglio dell’Iva. Senza contare, inoltre, i problemi cronici delle PMI italiane, che negli anni hanno perso terreno e competitività e hanno bisogno di investire in innovazione, competenze e, soprattutto, in digitalizzazione.

Una misura a sostegno delle aziende

L’arrivo del covid-19 ha, infatti, mostrato tutte le fragilità del sistema in questo senso. Nonostante la grande caparbietà delle aziende nel far fronte a una situazione di enorme incertezza, con l’implementazione dello smart working, l’utilizzo di nuove piattaforme e il grande balzo in avanti nello sperimentare inedite forme di organizzazione del lavoro, il grande gap è dato soprattutto dalla mancanza di infrastrutture adeguate.

In tale contesto si inserisce la preziosa offerta di Tiscali, società di telecomunicazioni che offre servizi di telefonia fissa e mobile, che intende portare la fibra all’interno delle aziende a canone zero.

Micro, piccole e medie imprese potranno approfittarne, grazie all’erogazione da parte del Governo, del voucher connettività: un bonus a partire da 300 euro fino a 2.500 per un minimo di 18 mesi, da spendere per velocizzare e migliore la propria connessione a internet. Con il bonus da 2.500 si accede a Ultrainternet Fibra Business Pro 2.5 gratis per 48 mesi, anziché a 49,95 euro al mese, e consente alle imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato del 2021 inferiore ai 50 milioni di euro, destinatarie della misura, di avere:

Connessione in Fibra ultraveloce fino a 2,5 GIGA in download e fino a 500 Mega in upload, su rete FTTH

Chiamate illimitate gratuite verso fissi e cellulari nazionali + 500 minuti su rete fissa internazionale zona UE

Modem AVM Wi-Fi 6 FRITZ!Box 5530 Fiber in comodato d’uso gratuito

IP statico e servizio “chi è” gratuiti

Attivazione gratuita

Attivare il servizio è semplicissimo: basta lasciare il proprio recapito telefonico nel form presente sulla pagina dell’offerta e si verrà ricontattati da un consulente Tiscali, il quale offrirà tutto il supporto tecnico per accedere al voucher e all’offerta per una connessione ultraveloce.

