Hai mai desiderato partecipare ad un Westernshow?

Qualsiasi bambino, almeno una volta, ha giocato a “fare il cowboy”.

L’ambientazione western, infatti, esercita un fascino magnetico su grandi e piccini.

In effetti, ammirare i cavalieri che, muniti di lazo, sono in grado di domare la mandria, effettuando incredibili evoluzioni, è molto coinvolgente e non stanca mai.



Chi apprezza l’abilità dimostrata dai cowboy, allora, non può sicuramente perdere l’appuntamento con la 123ª edizione di Fieracavalli.

Durante il secondo weekend della manifestazione (12-14 novembre), infatti, presso il Padiglione 3 si svolgerà il western show.

Questo ospiterà una serie di gare stock, ovvero delle gare western, durante le quali i riders dimostreranno la propria capacità di gestire il bestiame.

Le specialità delle gare western

In occasione del western show, i cavalieri si sfideranno, in particolare, in gare che comprendono due specialità, entrambe volte a mettere in luce le abilità nel controllo della mandria.



La prima disciplina di monta americana è il Team Penning; durante questa gara, un team costituito da 3 cavalieri deve separare, dal resto della mandria, 30 capi, i cui tre numeri che li contraddistinguono vengono sorteggiati in precedenza.

In un massimo di 90 secondi, i riders devono, poi, spingere questi capi dal lato opposto dell’arena e chiuderli in un piccolo recinto dedicato allo scopo.

Vince la gara la squadra che ha svolto l'operazione più rapidamente.



La seconda specialità è il Ranch Sorting.

In questo caso sono coinvolti 10 vitelli, numerati da 0 a 9, più 2 vitelli senza numero; il totale dei capi di bestiame ammonta a 12.

Nell’arena, sono posizionati 2 recinti.

La gara prevede che il team, costituito da 2 binomi, tagli fuori dalla mandria, spinga e chiuda nel recinto tutti i vitelli, in ordine progressivo.

Il tempo limite varia a seconda della categoria e va dai 60 ai 90 secondi.

Per vincere è necessario chiudere, nei recinti, il maggior numero di vitelli nel minor tempo possibile.



Sono entrambe sfide da non perdere, capaci di tenere gli spettatori con il fiato sospeso.