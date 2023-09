Nuove prospettive per gli investimenti immobiliari: Perozzi e il Fondo Europeo NPL & UTP

Si aprono nuove prospettive nell’industria degli investimenti finanziari immobiliari. Salvatore Perozzi, CEO & Founder di Vitaly Spa – la più grande società italiana nel settore degli NPL (Non-Performing Loans), con una capitalizzazione di 28 milioni di euro e un portafoglio crediti di 900 milioni di euro – ha annunciato l’acquisizione del 33% di quote dirette nel Fondo Europeo NPL & UTP Sicav, ben conosciuto da investitori professionali, individuali e istituzionali in cerca di opportunità di investimento solide e redditizie. L’accordo sarà a breve sottoscrivibile anche in Italia: si prevede una raccolta di 500 milioni di euro. Secondo i dati rilasciati dall’Autorità Bancaria Europea, il mercato degli NPL in Europa è arrivato a valere 720 miliardi di euro e in Italia il picco di flussi di crediti deteriorati è atteso proprio per quest’anno.

La partnership NPL REsolutions Point: un nuovo approccio rispetto agli NPL

L’aspetto più rivoluzionario dell’iniziativa di Vitaly Spa sta nell’approccio che l’azienda e il suo fondatore Salvatore Perozzi hanno rispetto agli NPL: non solo una sfida ma una opportunità finanziaria. Vitaly ha così siglato una partnership esclusiva con NPL REsolutions Point, piattaforma all’avanguardia dedicata agli agenti immobiliari in tutta Italia, che offre la possibilità di accedere al mercato dei crediti ipotecari e di presentare ai loro clienti investitori opportunità esclusive per generare profitti attraverso l’acquisto diretto di crediti di primo ordine e degli immobili ad essi associati. Si evita in questo modo il tradizionale processo d’asta, andando nel mentre a creare valore senza i costi e i rischi associati. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sulle iniziative di investimento sono consultabili su www.vitalyspa.it, www.nplresolutionspoint.it e www.europeanfundnplutp.eu.

Il Fondo Europeo NPL & UTP

Il Fondo Europeo NPL & UTP è il primo e unico fondo del Vecchio Continente con investimenti diretti e indiretti, tutti sempre supportati da ipoteche di primo grado. Al momento – oltre ad avere accordi di gestione per circa 30 miliardi di crediti - ha il maggior numero di accordi bancari siglati con le più importanti banche europee. Gli istituti bancari possono utilizzare il fondo per “liberarsi” dei crediti NPL e UTP (Unlikely To Pay). Grazie alla partnership con Vitaly, il fondo offre ai clienti un rendimento annuo del 12% con un investimento relativamente breve di almeno 8 anni.

Vitaly si aggiudica 22 milioni di portafoglio immobiliare

Vitaly ha anche battuto i colossi della concorrenza nella corsa al portafoglio Ipotecario di primo grado, aggiudicandosi 22 milioni di portafoglio immobiliare direttamente da Banca Valsabbina: si apre la strada agli investitori immobiliari che vogliono realizzare plusvalenze di alto livello.