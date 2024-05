Grazie a finanziamenti e donazioni la ricerca può sconfiggere il cancro anche in Veneto

Il sostegno finanziario rappresenta un elemento chiave nella ricerca medica, contribuendo ad alimentare in modo decisivo i continui progressi che vengono fatti nella lotta contro il cancro.

Sono infatti le risorse economiche a permettere l’acquisto di tecnologie e strumenti avanzati e sostenere il lavoro di equipe di ricercatori per scoprire nuovi approcci preventivi, diagnostici e terapeutici.

5x1000 a sostegno della ricerca

In questo contesto, Fondazione AIRC si conferma il principale ente privato per il finanziamento della ricerca indipendente contro il cancro, grazie alla scelta di oltre 1 milione e mezzo di italiani di destinare il proprio 5x1000 per contribuire a rendere il cancro sempre più curabile.

E proprio grazie ai fondi del 5x1000 la Fondazione finanzia l’innovativo progetto per comprendere meglio le metastasi di Stefano Piccolo, dell’Università di Padova e dell’Istituto di Oncologia Molecolare di Fondazione Airc.

L’obiettivo ultimo del gruppo di ricerca coordinato da Piccolo è la comprensione del ruolo dei meccanismi di meccano-trasduzione nelle metastasi del tumore mammario, ovvero capire come spinte di tipo fisico e meccanico portino le metastasi a crescere fino a diventare letali.

Ricercatori e medici: fronte unito contro il cancro

Oltre agli studi sulle metastasi, Fondazione AIRC sostiene il lavoro quotidiano di medici e ricercatori impegnati nella lotta contro il cancro, per aiutarli a individuare nuovi strumenti diagnostici e terapeutici.

In questo senso, è particolarmente interessante il lavoro di Alessandra Fiore dell’Università di Verona sul tumore al pancreas, volto a individuare i meccanismi molecolari alla base della resistenza alle terapie per questo tumore, ancora oggi uno dei più difficili da curare.

Per sostenere la ricerca contro il cancro com il 5 per mille basta semplicemente scrivere il Codice Fiscale AIRC 80051890152 nello spazio “Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università” della propria dichiarazione dei redditi.

Per maggiori informazioni visitare il sito web dedicato.