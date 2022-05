Food&Street: la festa del gusto a Sansepolcro

Udite, udite, buongustai di tutta Italia! Oggi ci rivolgiamo a voi con una precisa raccomandazione: tenetevi liberi tra il 27 e il 29 maggio e andate a Sansepolcro. Il Borgo si trova in Toscana, proprio al confine con Umbria, Emilia Romagna e Marche, una tappa dalla grande tradizione culinaria, vicina ai più importanti territori del gusto.

Ciò che vi attende a Sansepolcro in quei tre giorni sarà una vera e propria maratona del gusto. La bella notizia, infatti, è che Food&Street, la kermesse dedicata ai sapori, è finalmente tornata, dopo questi due anni di stop forzato.

E non a caso, abbiamo usato il termine maratona, perché quando si tratta di streetfood, oltre al cibo, c’è un’altra componente assolutamente centrale che è parte integrante dell’esperienza: assaporare camminando.

I sapori del Borgo fanno il giro del mondo

E infatti, passeggiare in quei giorni in viale Diaz e per le altre vie del centro storico del Borgo sarà il modo migliore per vivere appieno la Valtiberina e le sue attrattive gastronomiche. E non preoccupatevi: sarà meno faticoso di una vera maratona.

A beneficiarne, infatti, non sarà certo il girovita, ma siamo certi che i vostri palati… quelli sì che apprezzeranno! Questo, perché le possibilità di scelta in fatto di delizie per la gola è veramente infinita: ci saranno oltre 30 operatori provienti da tutto il mondo, aperti con orario continuato dalle 11,00 alle 24,00, dedicati alla cucina e alle tradizioni dal mondo, dove poter assaggiare, giusto per fare qualche esempio, paella valenciana, burritos messicani, asado argentino, mini-crepes olandesi, piatti tipici israeliani.

In aggiunta alla cucina internazionale, non mancheranno piatti nostrani provenienti da tutta la Penisola: formaggi toscani, lampredotto, arrosticini, bombette pugliesi, hamburger maremmano, tartufo e pasta fresca. E se torneranno i classici della cucina italiana, la vera novità di quest’anno sarà una rinnovata area food truck dove poter gustare selezioni gourmet di piatti streetfood: dallo gnocco fritto, agli arancini siciliani, fritture in cartoccio e hamburger di Chianina, fino a proposte più salutari come smoothies, estratti e macedonie.

Una grande occasione per valorizzare il territorio e scoprire le tantissime attività commerciali della Valtiberina

Ma il Food&Street non sarebbe tale, senza le pietanze tipiche della Valtiberina per le quali scenderanno in strada, i birrifici e i ristoratori della zona, con proposte di menù a tema sempre all’insegna dello street food, ma in questo caso con un occhio di riguardo al territorio e alla valorizzazione delle realtà locali.

Insomma, se da un lato l’iniziativa rappresenta un bel mix di cucine nostrane e dal mondo da gustare con tempi e modalità diverse, lasciandosi guidare semplicemente dalla voglia del momento, dall’altro è un bel modo con cui Confcommercio, promotrice dell’evento, con il patrocinio del Comune di Sansepolcro e la collaborazione della FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti), fa scoprire alle migliaia di visitatori e turisti, che accorrono in città ogni anno in quei giorni, le bellezze del territorio, nell’ottica di valorizzare e ridare impulso alle tante realtà commerciali locali penalizzate, come è accaduto un po’ dappertutto, dagli ultimi due anni di crisi.

Ecco che allora, oltre alla convivialità e all’atmosfera di festa legata alla presenza del cibo, ci sarà modo di fare anche tanto shopping a prezzi scontati negli esercizi commerciali di Sansepolcro, che aderiscono alla “Food&Street Shopping Card”, e di scoprire la zona attraverso visite guidate gratuite sul territorio promosse da Confguide-Confcommercio Arezzo. In aggiunta a queste attività non mancheranno poi momenti di svago per adulti e per i più piccini, che si potranno intrattenere nell’area giochi appositamente attrezzata nell’area verde di Viale Diaz.

Insomma, ciò che troverete a Sansepolcro il 27, 28 e 29 maggio è tantissimo cibo per tutti i gusti, ma anche musica, divertimento e, finalmente, un po’ di spensieratezza. E allora, preparate i palati e allentate le cinture, perché Food&Street vi aspetta!

Scopri il programma completo: https://bit.ly/3LzOg2M

Pagina Facebook: Sansepolcro Food&Street

Pagina Instagram: @sansepolcrofoodestreet

Informazioni e Contatti: Team Eventi Confcommercio Arezzo (teameventi@confcommercio.ar.it )