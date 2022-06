Conoscenza e continuo aggiornamento, i due punti cardine del nuovo corso elettrico dell'automotive

La formazione e il continuo aggiornamento sono due processi fondamentali per qualsiasi professionista. Non fa eccezione il settore automobilistico che si sta affacciando ad una dimensione di ‘Automotive 2.0’: risulta quindi essere uno di quei comparti dove si corre spesso il rischio di rimanere indietro rispetto alle ultime evoluzioni tecnologiche.

Auto elettriche e come capirle

Un esempio pratico è fornito dalle automobili elettrificate, con le loro tecnologie e le nuove modalità di fruizione della mobilità e dei servizi ad essa collegata. Full hybrid, mild hybrid, plug-in hybrid, full electric: sono tutti termini entrati da poco, ma prepotentemente, nella quotidianità di tutti noi e in particolar modo di coloro che si apprestano ad acquistare una nuova vettura.

Ma quanto ne sappiamo davvero e quanti lettori saprebbero spiegare nei dettagli le differenze tra queste quattro tipologie di propulsione?

Capiamo bene che la preparazione tecnica e pratica del consulente di vendita di un concessionario diventa fondamentale per poter fugare tutti i dubbi di un cliente.

Un progetto che mette al centro la mobilità esperienziale

Questa è l'idea che sta alla base di EVOLUTION, il progetto che Autotorino ha dedicato alla formazione dei propri consulenti commerciali, concepito in modalità esperienziale. Evolution si sviluppa infatti su una serie di giornate di lavoro e studio “sul campo” per acquisire quelle competenze che solo la conoscenza pratica può trasmettere, dando quindi ai consulenti l’opportunità di condividere esperienze, e non solo nozioni, con i clienti. Vivere le auto in prima persona per poter accompagnare l'automobilista nella scelta del veicolo e dei servizi più adatti alle sue esigenze: questa è la missione di Evolution.

