Near miss, quando si sfiora l’incidente sul lavoro

Un near miss (o mancato infortunio) è un evento che, potenzialmente, potrebbe causare un incidente sul lavoro o, comunque, un danno alla salute del lavoratore, ma che, per circostanze fortuite, non ha avuto conseguenze negative.

Nonostante non sfoci nell’infortunio, il near miss è un indicatore di rischio, che segnala una debolezza del sistema di sicurezza aziendale; questa mancanza non è da sottovalutare, dato che, se non corretta per tempo, potrebbe portare, in futuro, a incidenti gravi o, addirittura, mortali.

Prendendo in esame, ad esempio, i dati relativi al solo Friuli Venezia Giulia, emerge un quadro preoccupante. Nei soli primi due mesi del 2023, infatti, si è registrato un aumento generale degli incidenti sul luogo di lavoro nella Regione: si è attestato un incremento percentuale delle malattie professionali di +44,4% in Provincia di Trieste e +29,1% a Udine.

La normativa inerente a questi ‘mancati infortuni' è lacunosa e non prevede obblighi, per il datore di lavoro, di registrare tali eventi, mentre il lavoratore deve, necessariamente, segnalare al datore di lavoro o a un superiore qualsiasi condizione di pericolo noti.

Eppure, rilevare e analizzare i near miss è molto utile per valutare la situazione della sicurezza sul posto di lavoro e garantire un ambiente più sicuro per i dipendenti.

Per poter fare questo, però, è fondamentale che tutte le figure aziendali vengano sensibilizzate sul tema con una formazione dedicata.

Carr Service è ben consapevole della rilevanza di temi quali sicurezza e prevenzione; per questo motivo, l’Azienda ha organizzato un convegno con esperti del settore, per poter analizzare i dati a disposizione e valutare come affrontare il problema in maniera pratica ed efficace.

Strumenti all’avanguardia e formazione di qualità

Carr Service è un’azienda che vanta una lunga esperienza nel settore logistico e di movimentazione merci.

Nata nel 1984 come officina meccanica, si è poi affermata nel comparto logistica.

L’Azienda si occupa di assistenza, vendita e noleggio di macchine per la movimentazione di materiali (come carrelli elevatori, transpallet, gru, piattaforme di lavoro elevabili e carrelli portuali), ed è diventata un punto di riferimento non solo per le zone di Udine e Trieste, dove sono situate le sedi principali, ma anche per Gorizia.

Il percorso di crescita ed evoluzione di Carr Service ha compreso anche l’ambito formativo, profondamente legato alla sicurezza sul lavoro.

Da diversi anni, infatti, l’Azienda è stata riconosciuta come ente di formazione accreditato presso la regione Friuli Venezia Giulia ed eroga corsi tramite la sua Academy, proprio per favorire innovazione ed eccellenza.

Il catalogo offerto è molto ampio ed è pensato per soddisfare tutte le esigenze formative relative al settore.

Grazie alla presenza delle due distinte divisioni, una specializzata sul magazzino e una sulla formazione, Carr Service è in grado di garantire, alle aziende, una consulenza a 360° in materia di movimentazione, magazzino e sicurezza.

Sicurezza sul luogo di lavoro

Formazione e sicurezza vanno di pari passo, per questo Carr Service ha voluto porre l’attenzione sul tema, organizzando un convegno ad hoc.



«Da sempre poniamo molta attenzione al tema della sicurezza e sensibilizziamo costantemente le aziende partner con consulenze individuali e personalizzate per abbassare i rischi» Spiega Monica Della Picca, amministratrice delegata di Carr Service «Degli infortuni recenti nelle nostre province hanno coinvolto mezzi da magazzino, dimostrando che il livello di attenzione deve rimanere alto. Ecco perché abbiamo voluto questo convegno, per portare uno strumento concreto e applicabile da subito nelle aziende, per acquisire consapevolezza e rimarcare una cultura diffusa della sicurezza.»

L’incontro si è concentrato sui near miss e sull’importanza della loro rilevazione.

Sono stati discussi casi realmente accaduti di incidenti sul lavoro e si è parlato di situazioni in cui le aziende hanno applicato il sistema di rilevazione di near miss, con un particolare focus sull’impatto degli incidenti mancati nel modello 231 e sul whistleblowing (la segnalazione anonima di eventuali illeciti o irregolarità rilevati all'interno dell’azienda).



Inoltre, il programma ha previsto uno spazio dedicato al ruolo degli strumenti di industria 4.0 nella prevenzione, con una dimostrazione pratica tenuta da un esperto di dispositivi 4.0.



«La cultura della prevenzione e della sicurezza passa soprattutto dai propri collaboratori. – continua Monica Della Picca - Per questo offriamo corsi sulla sicurezza per figure obbligatorie quali RSPP e corsi per la rilevazione dei near miss, per permettere di presidiare costantemente il livello di sicurezza internamente senza esternalizzare il servizio e migliorare in modo costante.»



Carr Service si conferma un valido partner per le aziende, sia per quanto riguarda la logistica e la movimentazione merci che per la formazione aziendale.

Un alleato per garantire un ambiente di lavoro sempre più sicuro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook di Carr Service.