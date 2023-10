Leonardo, Manfredi e Stella. Tre storie di riscatto di chi ha cambiato vita con il digitale

Da postino a programmatore: si potrebbe riassumere così la storia di Leonardo, appassionato di tecnologia, che decide di lasciare il tanto celebre "posto fisso" per affidarsi a un corso di formazione per tornare alla sua passione di sempre.

Oggi Leonardo è programmatore, ha seminato ciò che ha raccolto grazie alla formazione in ambito digital e ha deciso di non scendere più a compromessi con il mondo del lavoro.

Anche Manfredi è programmatore. Dopo aver frequentato il corso di laurea in Scienze Politiche, decide di investire parte del suo tempo in un corso di formazione. Il tempo di aggiornare le proprie skills su Linkedin, che subito qualche azienda lo contatta per un colloquio. Oggi ha un lavoro a tempo indeterminato.

Ma c’è anche Stella, prima mamma a tempo pieno, successivamente business analyst, grazie alla presenza in un corso di formazione che le ha consentito l’ingresso nel mondo del lavoro.

Stella racconta così la sua storia "Develhope mi ha dato la possibilità di imparare una nuova professione partendo da 0, senza costi iniziali, permettendomi di trovare un lavoro inerente a quello che avevo studiato. A due mesi di distanza dal corso ho trovato lavoro come Business Analyst. Mi occupo di analizzare processi manuali per capire come possano essere automatizzati."

"Il gruppo con cui un lavorato in Develhope è stato magnifico, abbiamo riso insieme, pianto insieme, ne siamo usciti insieme, soddisfatti di quello che è stato tutto il nostro percorso"



"Il consiglio che mi sento di dare è quello di essere curiosi, di porsi domande di continuo perchè il bello di questo mondo è quello che segue grazie proprio a menti curiose, e inoltre che non bisogna avere paura dei cambiamenti, perchè quei cambiamenti possono cambiarti davvero la vita."

I protagonisti della rivoluzione digital sono tanti e hanno nomi diversi. Comune però è il loro percorso professionale.

I dati della disoccupazione giovanile

Ma da dove arriva questa spinta verso la formazione? Purtroppo da dati non molto confortanti, che riguardano il tasso di disoccupazione attuale: oggi nelle zone del meridione arriva quasi al 50%, andando così a collocarsi come uno dei problemi più urgenti in questa fascia territoriale.

Al tempo stesso il mercato del lavoro è diventato più competitivo e richiede competenze sempre più specifiche. Secondo una recente ricerca di Microsoft, la richiesta di sviluppatori software in tutto il mondo nel 2025 sarà di 98 milioni. Motivazione e voglia di imparare sono i due cardini per chi voglia affacciarsi in questo settore e nel mondo del lavoro in generale.

Develhope: una sfida per il futuro

Nel tentativo di fornire un percorso di formazione valido e professionale per l’avvio di attività legate al mondo digital, è nata nel 2019 la startup Develhope, il cui obiettivo è trasferire competenze digitali in modo del tutto accessibile per formare talenti e inserirli nel mondo del lavoro.

La storia di quest’attività parte da Palermo ma si espande oggi in tutta Italia: nel 2019 è stato attivato un primo progetto pilota nel capoluogo siciliano, l’anno seguente Develhope è stata testata per validare il modello di business che è stato infine possibile avviare grazie a un investimento di circa 2 milioni di euro grazie al supporto da parte di CDP e altri partner privati.

Tale investimento ha concesso all’attività di arrivare anche fuori dai confini siciliani, raggiungendo nell’anno 2022 oltre 1200 studenti che si sono messi in gioco per cambiare in maniera determinante il proprio futuro.

Quest’anno è stato avviato un piano di espansione all’estero (Europa e Africa) per contribuire al cambiamento di tutte quelle aree che hanno maggiore necessità di sviluppo ed equità. La motivazione è quindi sociale prima che professionale: la lotta alle disuguaglianze educative del nostro Paese.

Develhope: zero costi e zero rischi

I vantaggi per chi si iscrive a Develhope sono molteplici. Uno su tutti riguarda il costo: lo studente si inserisce gratuitamente nei percorsi formativi e paga solamente una volta trovato il lavoro per il quale si è formato. Un’opportunità mai vista prima d’ora, che mira a tutelare la persona e il lavoratore. Inoltre, è possibile rateizzare fino a 36 mesi l’importo della rata di Develhope, grazie ai partner del progetto.

Ma vi è anche un vantaggio temporale: è possibile provare il percorso formativo per un periodo di 3 settimane, dopo le quali si potrà valutare se è la scuola che fa al caso dello studente.

Develhope e ReadyforIT+: se non studi e non lavori il corso è gratis

Develhope è parte di ReadyForIT+, il programma di formazione selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale per creare opportunità occupazionali in ambito IT, rendendole accessibili a tutti i giovani che non lavorano e non studiano, sia italiani che migranti e rifugiati. Candidandosi al programma ReadyforIT+ i ragazzi tra i 18 e i 34 anni che al momento non studiano e non lavorano avranno la possibilità di accedere gratuitamente ai corsi Develhope.

ReadyForIT+, promosso da Fondazione Italiana Accenture ETS in partnership con Fondazione Vodafone Italia e organizzazioni profit e non-profit che operano nel campo della formazione digitale e della ricerca e selezione del personale, è un’opportunità estremamente importante di potenziamento e ampliamento di ReadyForIT, il programma di formazione in ambito IT per giovani italiani, rifugiati e migranti che non studiano e non lavorano avviato nel 2022 da Fondazione Italiana Accenture.

Nel dettaglio, i requisiti per candidarsi e avere la possibilità di seguire gratuitamente uno dei corsi Develhope sono:

- Età compresa tra i 18 e i 34 anni

- Non studiare e lavorare da almeno 4 settimane

- Non essere attualmente coinvolto/a in maniera attiva nel programma Garanzia Giovani, Garanzia Occupabilità Lavoratori, o in altri programmi di politiche attive

- Essere residente in Italia

Develhope: un po’ di numeri

Sono più di 1200 gli studenti che hanno scelto Develhope nel 2022 come percorso formativo per il loro futuro professionale e più dell’80 per cento di loro ha firmato un contratto di lavoro entro tre mesi dalla fine del corso.

E sono oltre 400 le aziende del network di Develhope ad aver incontrato gli studenti per conoscerli e assumerli all’interno del loro team di sviluppo. Quella di Develhope è una vera e propria rete, capace di connettere domanda e offerta in maniera rapida ed eccezionale.

Il successo di Develhope risponde a un’esigenza primaria: restituire dignità alla persona e formarla per il lavoro dei suoi sogni.