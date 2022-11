Luce e gas: le migliori tariffe ed il miglior fornitore per trasparenza e servizi

Ormai non è una novità: per i consumatori oggi si prospettano tempi complessi in materia di spesa per l’illuminazione ed il riscaldamento, a causa dei forti rincari di luce e gas.

Per superare al meglio un periodo così difficile, è bene fare delle scelte attente, valutando bene i propri consumi e le offerte sul mercato.

Per poter affrontare questo periodo, passare in rassegna i numerosi fornitori è la miglior mossa per capire quali siano i prezzi migliori del mercato.

In questa ricerca, occhi attenti notano che tra le migliori offerte spiccano quelle di un'azienda che garantisce un servizio efficiente e completo.

Powergas: tra le migliori aziende del mercato

Per poter fare la scelta migliore bisogna valutare l’offerta in base all’uso che si fa del gas e dell’energia nella propria casa o nella propria attività. Questo è estremamente importante e può generare dei sostanziosi vantaggi in termini di costi.

Da questo punto di vista Powergas si pone tra le aziende con le offerte migliori del mercato sia per i prezzi bassi che per la qualità del rapporto con il cliente.

L’obiettivo dell’azienda è proprio quello di proporre sempre le migliori offerte sul mercato rispetto a tutti gli altri fornitori gas e luce, conscia di quanto sia importante il risparmio per i suoi clienti. Questa mission è frutto di una forte ricerca e di uno studio aggiornato e costante dei competitors ma anche di un attento ascolto dei clienti, che le permettono di creare offerte studiate sulle abitudini di consumo di famiglie e imprese. Proprio grazie all’ascolto del cliente e delle sue esigenze, riesce a creare un rapporto di fiducia e trasparenza con i propri clienti.

Di questo rapporto ne sono stati molto felici gli oltre 15.000 clienti a cui è riuscita a prevedere, con mesi di anticipo, le conseguenze del mercato che stavano per colpire tutti noi, aiutandoli a correre ai ripari con le migliori soluzioni.

Servizio smart e vicinanza al cliente con i pagamenti digitali

Sapendo quanto le esigenze economiche e tecnologiche siano importanti al giorno d’oggi, Powergas è riuscita ad offrire un servizio completamente smart in uno degli aspetti più importanti per i clienti come i pagamenti. Infatti con Powergas è possibile pagare e rateizzare le proprie bollette con un clic, sfruttando i sistemi Paypal e Scalapay che consentono di pagare in 3 rate le proprie fatture.

Il cliente ha così la possibilità di rateizzare comodamente da casa le proprie fatture.

A tutti possono capitare dei periodi in cui le spese familiari risultano esose, ed è proprio per aiutare le famiglie che la Powergas offre dei sistemi di pagamento rateale che il cliente stesso può utilizzare in totale autonomia ed in maniera totalmente gratuita.

Al servizio del cliente con semplicità e trasparenza

La volontà della società è quella di semplificare la vita del cliente e andare incontro alle sue esigenze.

Proprio per questo Powergas si fa carico di tutta la gestione burocratica legata alla fornitura, consentendo ai clienti che decidono di passare in Powergas da un altro fornitore, la completa continuità della fornitura senza alcuna interruzione. Un servizio costante che non crea alcun disagio per il cliente.

Oltre a farsi carico della gestione burocratica, il suo team assistenza e commerciale si fa carico anche di un aspetto fondamentale per i clienti: informarli e rendergli semplice e trasparente la comprensione delle offerte.

Offerte personalizzate per ogni cliente

Per poter risparmiare al meglio, è importantissimo per ogni famiglia o business valutare le proprie abitudini di consumo, per questo la Powergas rende disponibili tantissime offerte.

Sia per famiglie che per piccole e medie imprese è possibile scegliere tra moltissime offerte disponibili sul sito del brand; sia per singole utenze, sia combinate Luce e Gas, per un doppio risparmio ed una doppia convenienza.

La società sa quanto sia importante per un cliente potersi affidare a degli esperti del settore. Proprio per questo, per riuscire a districarsi tra le varie offerte disponibili e scegliere quella che garantisca il miglior risparmio alle famiglie e alle imprese, l’azienda mette a disposizione i propri servizi di assistenza.

È possibile contattare Powergas telefonando da rete fissa al numero 800642660 e da mobile al numero 0823 16551 per ottenere tutto il supporto e le info necessarie, oppure scrivere all’email info@powergas.it .

Con vari point distribuiti su tutto il territorio campano e laziale, e con tanti altri in arrivo in tutta Italia, l’azienda è ancor più vicina al cliente garantendogli un rapporto ed assistenza one-to-one.

Per ulteriori info è possibile visitare il sito www.Powergas.it e scoprire tutte le offerte disponibili e le varie sedi e contatti di riferimento.