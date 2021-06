Spazio alla formazione nella sala gialla di Forum PA: segui qui la diretta

In evidenza nella sala gialla un ricco programma di seminari, Academy di formazione e le Rubriche PA: segui qui la diretta streaming

Creare e rafforzare le connessioni tra tutti i soggetti che operano nelle amministrazioni centrali e locali, nelle aziende tecnologiche, nei territori attorno alle missioni, agli obiettivi e agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): è questo l’obiettivo dell’edizione 2021 di Forum PA, il più grande evento nazionale sull'innovazione, tutto in digitale e completamente gratuito, in programma dal 21 al 25 giugno 2021.

Segui la diretta streaming della sala gialla:

Insieme al ricco palinsesto delle sale rossa, blu e verde in diretta streaming, e seguendo sempre il tema guida dell'evento "Connettere le energie vitali del Paese", in evidenza su questo canale un ricco programma di seminari: brevi workshop di mezzora dal taglio pratico/operativo per presentare progetti, esperienze, soluzioni, prodotti e servizi forniti dalle aziende partner alle amministrazioni nel loro percorso di innovazione. I seminari offrono aggiornamenti e informazioni tecniche, descrivono ambiti di applicazione e illustrano casi di successo. Inoltre, Academy di formazione e le Rubriche PA, collane di incontri quotidiani a cura di importanti amministrazioni centrali e locali, che raccontano i percorsi e i progetti di innovazione avviati, anche con riferimento al PNRR.