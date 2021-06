Dagli ultimi dati del lavoro pubblico alle novità previste dal PNRR: la PA torna ad assumere con un nuovo alfabeto coeso e digitale

Al via oggi, lunedì 21 giugno, l'edizione 2021 di Forum PA: tanti, interessanti e attuali i temi trattati durante la prima giornata dell'evento, dalla Ricerca FPA "Lavoro pubblico 2021" all'intervento del ministro Brunetta che si è espresso sulle riforme che riguardano la Pubblica Amministrazione fino ad arrivare ad un'esperienza reale di calibro internazionale che vede nell'intelligenza artificiale la chiave per la ripartenza.

L'evento è iniziato oggi con grande successo e adesione e si concluderà venerdì 25 giugno: per partecipare basta seguire le dirette streaming su questo canale.

La Ricerca FPA "Lavoro pubblico 2021"

La Pubblica Amministrazione italiana al 1° gennaio 2021 conta 3,2 milioni di dipendenti, 31 mila in meno rispetto all'anno precedente (-0,97%), il minimo storico degli ultimi 20 anni. Nel 2020 il blocco dei concorsi causato inevitabilmente dall'emergenza sanitaria e l'accelerazione dei pensionamenti non ha migliorato la situazione. Dal confronto europeo, oggi in Italia opera nel settore pubblico il 13,4% dei lavoratori, meno che in Francia (che ha 5,6 milioni di dipendenti pubblici, il 19,6% del totale dei lavoratori), in Regno Unito (5,2 milioni, il 16%,) o in Spagna (3,2 milioni, il 15,9%), ma più della Germania (4,8 milioni, il 10,8% del totale).

La PA italiana si conferma vecchia (in media 50 anni di età), scarsamente aggiornata (mediamente 1,2 giorni di formazione per dipendente l'anno), in difficoltà ad offrire servizi adeguati a imprese e cittadini (il 76% degli italiani li considera inadeguati, mentre gli europei insoddisfatti sono il 51%).

Inoltre, nel 2020 l'Italia ha speso 173,4 miliardi di euro per i redditi da lavoro dipendente nel settore pubblico, +0,3% rispetto al 2019, un incremento ben inferiore al +2,4% inizialmente preventivata per la crescita di personale. Ma nei prossimi anni si prospetta una crescita a livelli mai raggiunti nell'ultimo decennio, tra rinnovi contrattuali e arretrati, perequazioni, aumenti Covid per il personale sanitario e assunzioni in deroga: la spesa per redditi aumenterà di circa 4 miliardi nel 2021, per raggiungere il picco di 187 miliardi nel 2022.



Importante anche la questione smart working: se prima della pandemia il ricorso a forme di lavoro agile era sostanzialmente irrilevante, circa l’1% nel 2019 secondo l'Istat, i provvedimenti del Governo hanno portato in smart working un dipendente della PA su tre (il 33%) nel secondo trimestre 2020. Lo smart working è stato determinante per preservare i posti di lavoro: nei primi tre trimestri del 2020, tra i diversi settori economici solo la PA non ha subito contraccolpi occupazionali della crisi. Ma non per tutti questa forma di lavoro è stata possibile. Una grande fetta della Pubblica amministrazione, il 58% del totale che lavora nell’istruzione e nella sanità, si è trovata a lavorare sulla linea di fuoco. Il settore della sanità e assistenza sociale registra il 66,5% di tutte le denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 all'Inail, seguito dall’amministrazione pubblica (tra cui Asl, regioni, province e comuni) con il 9,2%.

La Pubblica Amministrazione torna ad assumere

Secondo la fotografia del Dipartimento Funzione Pubblica, nel 2021 sono previsti 119 mila nuovi ingressi a tempo indeterminato nella PA: 9875 posizioni tra regioni, servizio sanitari, comuni, università, enti pubblici non economici, enti di ricerca e avvocatura dello stato, a cui si aggiungono circa 91 mila posti della scuola e 18.014 posti di concorsi banditi, conclusi o da concludere.

E sono in arrivo le risorse del PNRR, che investirà nel miglioramento della capacità amministrativa delle PA centrali e locali 1,3 miliardi di euro, più ulteriori 400 milioni di euro di fondi strutturali UE e cofinanziamento nazionale, per un totale 1,7 miliardi di euro: una cifra significativa, anche se pari solo allo 0,4% dei complessivi 396,9 miliardi di risorse previste per la ripresa, che richiede capacità "di spesa" e investimenti mirati per ridisegnare la Pubblica Amministrazione italiana in funzione della sfida che la attende. Questo è quanto emerge dal Rapporto.

Fortunatamente si è anche aperta una nuova stagione dei concorsi, con lo sblocco delle prove selettive e un'importante semplificazione delle procedure, destinati ad accelerare l'inserimento di personale necessario a garantire il funzionamento della macchina pubblica.

Per scaricare il Rapporto clicca qui.

L'intervento del ministro Brunetta

Il tema centrale della giornata è stato il ruolo della PA per la ripartenza con particolare attenzione sulle azioni avviare per abilitare una PA capace, competente, semplice, smart e digitale, in grado di offrire servizi di qualità ai cittadini e alle imprese e di rendere più competitivo il sistema-Italia. A questo proposito l'evento di Scenario ha visto l’intervento di apertura del Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta.

Sono stati ripresi i temi e i dati della Ricerca sul Lavoro Pubblico di FPA analizzando il "nuovo alfabeto per la pubblica amministrazione": A come Accesso, B come Buona Amministrazione, C come Capitale umano, D come Digitalizzazione e G come Governance.

Dall’evento sono emersi alcuni spunti da cui ripartire: investimento sui giovani nella PA, formazione, accompagnamento, partecipazione attraverso direttive chiare, buoni esempi da diffondere.

"Il PNRR è un contratto - ha affermato il Ministro - tanti soldi in cambio di riforme. E ci obbliga quindi, nei confronti dell’Europa, a riforme da realizzare in 5 anni secondo un timing stretto. Il PNRR lo abbiamo scritto insieme all’Europa, lo abbiamo approvato e dobbiamo onorarlo per il bene del Paese".

Ora le riforme sono a portata di mano, sono realizzabili, ha sottolineato il Ministro e ha ricordato la riforma dei concorsi, annunciando, infine, che entro fine giugno verrà approvata la nuova norma su trasparenza e anticorruzione.

Per guardare l'intervento clicca qui.

Esperienze internazionali: l'Estonia 1° posto UE per "Servizi pubblici digitali"

Tante le esperienze internazionali quest’anno a Forum PA 2021. In questa prima giornata dell’evento, nel corso del Talk "Servizi digitali e piattaforme abilitanti per un 'sistema operativo del paese' a misura di cittadino", abbiamo ascoltato Siim Sikkut CIO del governo estone.

L’Estonia è all'avanguardia nella fornitura digitale di servizi pubblici. Negli ultimi anni il paese si è classificato al 1° posto nell’UE sui "Servizi pubblici digitali" nell’ambito del DESI. I principali fattori di successo di questi risultati - spiega Siim Sikkut, CIO del governo estone - è stata dovuta in primis ad alla sperimentazione che ha portato ad oggi ad avere un governo completamente digitale. Tutto ciò è avvenuto grazie a piattaforme, condivisione dei dati veloce economica e sicura, e una normativa che ha sostenuto fortemente l'adozione del digitale. È stata posta poi grande enfasi sulla gestione dei rischi.

Il tema centrale, sottolinea Sikkut, è la progettazione: si devono progettare servizi semplici da usare, con attenzione alla centralità dell'utente e che facilitino l'interazione. Sikkut ha inoltre spiegato come funziona X-Road, una sorta di protocollo per scambiare e condividere i dati, progettato per funzionare in maniera integrata, che raccoglie più di 1500 sistemi e database pubblici.

Come partecipare

Insomma, tutti temi attuali, importanti e di interesse pubblico quelli trattati al Forum PA 2021. Per partecipare all'evento basta collegarsi e seguire online le dirette streaming (disponibili a questo link). Il prossimo appuntamento è domani, non mancare.