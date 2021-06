Sostenibilità, innovazione e cooperazione: le riflessioni sui cardini per la ripartenza

Un evento ricco e stimolante con importanti riflessioni sui temi della sostenibilità quello che si è tenuto oggi a Forum PA 2021: il titolo della terza giornata è stato "La rivoluzione della sostenibilità e lo sviluppo tecnologico che la rende possibile", un tema che evidenzia il focus dell'incontro, ovvero il legame ormai inscindibile tra sostenibilità e innovazione, dove la trasformazione digitale assume un ruolo abilitante da cui non possiamo più prescindere. Lo conferma la centralità che il Next Generation EU (NGEU) assegna alle due transizioni, quella ecologica e quella digitale.

Proprio con un commento all'approvazione del PNRR italiano da parte della Commissione europea si è aperto l'intervento del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Nel corso della "Conversazione con…", si è anche parlato sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza insieme a Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, e soprattutto del ruolo fondamentale che Regioni ed enti locali hanno e avranno al fine di centrare gli obiettivi senza sprechi di risorse.

Sostenibilità e innovazione: un binomio inscindibile per la ripartenza

L'evento appena concluso si è aperto con l'intervento sull'approvazione del PNRR italiano da parte della Commissione europea da parte del ministro Enrico Giovannini. Approvazione che non era scontata, ha sottolineato il ministro, e che è il frutto di un intenso lavoro e dell'interazione sinergica con i tecnici della commissione su ogni singolo progetto.

"Per ogni singolo progetto non abbiamo dovuto solo indicare la tempistica nella spesa, le milestones dei vari progetti, ma anche gli indicatori dei risultati finali in termini per esempio di passeggeri sui treni, in termini di riduzione delle perdite nel caso di investimenti sulle infrastrutture idriche… questo vuol dire spostare l’attenzione dall’aspetto puramente finanziario-economico all’aspetto del benessere delle persone o della competitività delle imprese", ha sottolineato il ministro Enrico Giovannini.

Nel suo intervento, il ministro delle infrastrutture si è soffermato anche su alcuni aspetti centrali per rendere sistemica la spinta verso la sostenibilità. Oltre al PNRR abbiamo a disposizione anche i Fondi europei ordinari 2021-2027, c’è il Fondo per la coesione e ci sono altri fondi nazionali. Su tutti questi si devono applicare gli stessi principi di sostenibilità, si deve operare in sinergia nell'utilizzo di tutte le risorse disponibili, in un quadro complessivo e con uno sforzo sistemico che porti a considerare nuovi criteri di valutazione di impatto delle politiche, che comprendano criteri economici, sociali e ambientali.

Sul tema delle infrastrutture, in particolare: "Vanno tenuti presenti i nuovi criteri di valutazione della sostenibilità delle opere pubbliche. Per cambiare il modo di fare le infrastrutture da qui in avanti, uno degli sforzi che stiamo facendo come ministero, e che tra breve sarà trasformato in strumenti, come già in altri paesi europei, è un sistema di scoring delle proposte di nuove infrastrutture rispetto ai 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile o dei sei principi delle infrastrutture sostenibili del G20" ha proseguito il ministro.

Infine, si è soffermato sulla necessità di cambiamento che gli obiettivi di sostenibilità impongono a tutti noi: "Collettivamente dobbiamo tutti cambiare. Il presente va già nella direzione della sostenibilità, anche le aziende vanno in questa direzione."

PNRR: il ruolo decisivo degli enti locali

L'evento è proseguito con l'intervento di Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, nel corso della “Conversazione con…” andata in onda oggi, sottolineando il ruolo decisivo di Regioni ed enti locali nell'attuazione del PNRR.

"Il decreto sulla governance ha chiarito quali saranno le forme di coinvolgimento nella fase attuativa del piano. Nella cabina di regia saranno coinvolti i presidenti delle Regioni e il presidente della Conferenza delle Regioni qualora si tocchino temi che riguardano più Regioni" ha sottolineato la ministra, non trascurando il ruolo dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province.

Una delle lezioni che possiamo trarre dalla pandemia, ha sottolineato la ministra Gelmini, è che nel rapporto tra Stato, Regioni ed enti locali la ripartizione normativa non basta a dirimere le controversie: "Credo che si debba fare uno sforzo in più, a Costituzione vigente, e mettere in campo una leale collaborazione che dev’essere visibile all’interno della Conferenza Stato-Regioni".

“La pandemia ci lascia in eredità l’imperativo categorico di fare presto e bene le riforme". In particolare, la ministra Gelmini ha sottolineato come la Riforma della Pubblica Amministrazione sia "propedeutica alla messa a terra del Pnrr" e centri "le priorità su cui lavorare, prima fra tutte l’accesso ai giovani e il ricambio generazionale". Si deve investire su valorizzazione del capitale umano e formazione, reclutando le eccellenze e i talenti all'interno delle amministrazioni. Infine, altro punto centrale è la semplificazione e la riduzione della burocrazia, oltre alla digitalizzazione dei servizi.

