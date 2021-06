Forum PA 2021: diretta streaming al canale che approfondisce le politiche verticali dell’innovazione

Al via Forum PA 2021, la manifestazione dedicata all'innovazione del Paese con focus su missioni, obiettivi e attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR). Un grande evento digitale aperto a tutti, cinque giorni di informazione e formazione, in programma dal 21 al 25 giugno, che sarà possibile seguire anche in streaming. Un ricco palinsesto di incontri di scenario, seminari, interviste e tanto altro ancora, che si potranno seguire online sui 4 canali dedicati (rosso, blu, verde, giallo).

Nella sala verde sono in programma tanti Talk per approfondire i temi e le politiche verticali dell’innovazione: dalla digitalizzazione alla data driven decision, dalle smart cities alla sicurezza, dai pagamenti digitali all'energy management. All'interno dei Talk, partendo dalla presentazione di un argomento, di un progetto, di un'azione di policy, si passerà al confronto tra i partecipanti, rappresentativi delle reti di soggetti che operano in quell'ambito.

Accanto ai Talk, le "Conversazioni con…" protagonisti della politica, dell'amministrazione, dell'università e della ricerca, della società civile e un ricco programma di Academy, occasioni imperdibili di formazione gratuita per i dipendenti pubblici. Da non perdere infine le Rubriche PA, collane di incontri quotidiani a cura di importanti amministrazioni centrali e locali, che raccontano i percorsi e i progetti di innovazione avviati, anche con riferimento al PNRR.