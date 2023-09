Un'esperienza vinicola straordinaria: Village Night, la serata dedicata al Franciacorta

I vini della Franciacorta sono conosciuti in tutto il mondo per la loro eccellenza e raffinatezza.

Questa fama globale si basa sulla tradizione e sulla dedizione dei produttori locali, che si sforzano costantemente per creare prodotti di altissima qualità.

Per celebrare la tradizione vinicola e la fine della vendemmia il "Village Night" a Franciacorta Village rappresenterà un'occasione unica per immergersi nel mondo dei vini del territorio.

La notte magica sarà organizzata da Franciacorta Village e si terrà venerdì 22 settembre, dalle 18:00 fino a mezzanotte, nella pittoresca piazza del Villaggio alle porte di Brescia.

Un'esclusiva degustazione di vini Franciacorta d.o.c.g. ?nella piazza di Franciacorta Village

La caratteristica piazza di Franciacorta Village si trasformerà in un paradiso enoico, accogliendo oltre venticinque delle più prestigiose aziende vinicole della zona. Questo evento segue da vicino il successo del "Festival Franciacorta in Cantina" e sarà dedicato alle degustazioni dei vini della Franciacorta, che includono varietà come millesimati, brut, saten e rosè. Gli stessi produttori saranno presenti per guidarti attraverso questa esperienza, allestendo postazioni lungo le vie del Villaggio. Il patrocinio del Consorzio Franciacorta garantirà che i desk di degustazione siano animati dagli stessi produttori, offrendo così un'opportunità unica di apprezzare il lavoro e la passione che si celano dietro ogni calice di vino, dalla cura dei vigneti all'affinamento in cantina.

Cibo d'autore e intrattenimento musicale

A completamento delle degustazioni dei Franciacorta DOCG, l'evento offrirà anche un'opportunità per deliziare il palato con una proposta gastronomica speciale. Filippo La Mantia, noto come "l'oste e cuoco", firmerà monoporzioni dedicate alla Village Night 2023, un'esperienza culinaria che contribuirà ad aggiungere un tocco di eccellenza al viaggio enologico. Le aziende vinicole della Franciacorta saranno suddivise in tre isole di degustazione lungo le vie e nella piazza centrale del Villaggio; il percorso di degustazione inizierà alle 18 fino a mezzanotte e sarà possibile scegliere tra due tipologie di biglietti: Il ticket singolo, al costo di 16 €, permetterà di degustare 3 vini Franciacorta DOCG in tre diverse isole e includerà una monoporzione di cibo firmata dallo chef Filippo La Mantia, in aggiunta verrà regalato un calice personalizzato logato con la turrita F del Consorzio Franciacorta.

Per una serata romantica in coppia, il ticket da 24 € offrirà 4 degustazioni e 2 monoporzioni di cibo, insieme a 2 calici personalizzati Franciacorta.

A completare il quadro il mood musicale della serata sarà fornito da una line-up di DJ, tra cui il rinomato Albertino di M20 e Radio Deejay, che renderanno l'atmosfera di Village Night ancor più dinamica e frizzante.

Shopping "Sotto le Stelle" per una serata di fine estate imperdibile

L'evento non si fermerà solo alla parte enogastronomica ma offrirà anche la possibilità di fare shopping "sotto le stelle" negli oltre 190 negozi di Franciacorta Village, che rimarranno aperti fino alle 23. Sarà un'opportunità unica per preparare il proprio guardaroba alla stagione autunnale con capi e accessori di stile, immergendosi in un'atmosfera suggestiva. Inoltre per i piccoli visitatori sarà possibile previa iscrizione frequentare gratuitamente dalle 17 alle 21 dei Laboratori creativi organizzati da Pingu’s English School.

Village Night è un'occasione straordinaria per degustare con tranquillità e in un ambiente accogliente una selezione accurata dei prestigiosi vini del territorio della Franciacorta e per scoprirne gli aspetti più caratteristici. Sia che tu sia un neofita o un appassionato del vino, Village Night offrirà una serata indimenticabile.

Per ulteriori dettagli e informazioni è possibile visitare il sito ufficiale di Franciacorta Village.

Preparati per l'appuntamento imperdibile di fine estate il 22 settembre! La Village Night è pronta a incantarti con la sua magia e i suoi sapori.